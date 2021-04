Kenin inicia defesa do título do Australian Open com vitória sobre Inglis

Não foi de forma brilhante, mas a #4 Sofia Kenin iniciou sua defesa do título do Australian Open com vitória. Kenin superou em dois sets a wildcard #133 Maddison Inglis, dona da casa, na noite desta segunda-feira (8). A estadunidense anotou 7/5 e 6/4, em 1h27.

No único game que Kenin cedeu break point no primeiro set, ela foi quebrada. Inglis abriu 3/1, porém, logo na sequência, já viu a rival devolver e iguala a situação.

Nos momentos críticos, porém, a estadunidense prevaleceu. A australiana chegou a salvar dois break points nono game e confirmou seu serviço, mas, no décimo, não resistiu. A atual campeã venceu 12 dos últimos 15 pontos da parcial e fez 7/5, em 46 minutos.

Kenin abriu a segunda parcial com outra quebra de saque, que segurou até o sexto game, quando Inglis igualou o placar em 3/3. A australiana, porém, outra vez cedeu seu saque logo após conseguir um quebra e não conseguiu mais se recuperar. Ela chegou a ter novo break point quando a estadunidense sacava para o jogo, mas a cabeça de chave quatro se impôs e garantiu a vitória: 6/4, em 41 minutos.

No total, Kenin somou 23 winners, contra dez de Inglis, e 27 erros não-forçados, dois a mais que a australiana.

Na segunda rodada, Kenin encara a experiente #65 Kaia Kanepi, que foi vice-campeã de um dos torneios preparatórios para o Australian Open. A estoniana eliminou em menos de uma hora na primeira rodada a #53 Anastasija Sevastova.