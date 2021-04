Pegula surpreende Svitolina, vai às quartas do Australian Open e garante melhor campanha em Slams

A #61 Jessica Pegula fez história neste domingo (14). A norte-americana surpreendeu a #5 Elina Svitolina no Australian Open, avançou às quartas e garantiu a sua melhor campanha até hoje em Grand Slams.

O jogo de oitavas de final contra a ucraniana teve placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em praticamente duas horas de duração. Foi um duelo bastante equilibrado entre as duas, decidido nos mínimos detalhes.

Pegula foi muito agressiva durante a partida. Ela perdia em potência em relação à adversária, mas compensou com profundidade e angulação nos golpes. Isso resultou em 31 winners contra 19 de Svitolina, mas também em 40 erros não-forçados, 15 a mais do que a ucraniana.

O primeiro set da norte-americana foi quase perfeito no saque, com pouco pontos perdidos. Svitolina também foi regular na maior parte do tempo, mas enfrentou break points em dois games, e um deles gerou uma quebra contra. Foi o que bastou para Pegula garantir a etapa e a liderança no marcador.

Na segunda e terceira etapas, duas quebras foram conquistadas por aquela que venceria a parcial e uma sofrida; o cenário aconteceu uma vez com cada tenista. Svitolina venceu o segundo set e forçou o decisivo, mas não conseguiu repetir o sucesso e viu a norte-americana sair vitoriosa.

Com a vitória, Pegula vai às quartas de final pela primeira vez em Majors. Sua próxima adversária será a vencedora do duelo entre a #33 Donna Vekic e a #24 Jennifer Brady.