Barty supera Rogers e vai às quartas do Australian Open pelo terceiro ano seguido

Ainda sem perder sets no torneio, a #1 Ashleigh Barty está nas quartas de final do Australian Open. A dona da casa eliminou na manhã desta segunda-feira (15) a #57 Shelby Rogers em dois sets, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h12, na Rod Laver Arena, quadra principal do complexo em Melbourne.

Barty manteve o 100% de aproveitamento em confrontos contra Rogers, com três vitórias em três jogos. A australiano havia vencido em três sets a rival há dez dias, quando se enfrentaram em um dos torneios preparatórios para o Aberto da Austrália, que foi vencido pela número um do mundo.

No detalhe

Os números foram bem equilibrados no primeiro set. Rogers venceu 100% dos pontos jogados com o segundo serviço e 67% com o primeiro, contra 63% e 75% de Barty, respectivamente. As duas somaram oito winners, mas a australiana teve três erros não-forçados a menos - nove a seis.

A número um do mundo só conseguiu oportunizar break points no quarto game, mas aproveitou a chance que teve. Do outro lado, Rogers teve a chance de devolver no sétimo game, o mais longo do set, mas não conseguiu converter. Esses dois foram os únicos games da parcial inicial que tiveram mais que cinco pontos. No fim, vitória de Barty por 6/3, em meia hora.

Rogers luta, mas Barty se impõe

O aproveitamento de saque e a precisão de Rogers despencaram no segundo set, e Barty chegou a abrir 5/1. A australiana sacou para o jogo em 5/2, chegou a ter dois match points, mas foi quebrada pela estadunidense pela segunda vez na partida.

Rogers buscou uma grande reação e chegou a encostar em 5/4, mas, na segunda vez que teve a chance de sacar para o jogo, a número um fez valer seu posto. Ela venceu de 40-0 e garantiu a vitória: 6/4, em 42 minutos.

Consistência

Barty avança pelo terceiro ano consecutivo às quartas de final do Australian Open - ela caiu nessa fase em 2019 e foi até as semifinais em 2020. Este também é o sétimo Slam em sequência que a australiana chega pelo menos até a quarta fase. A dona da casa busca seu segundo título de Slam na carreira - o primeiro foi Roland Garros 2019.

O que vem por aí

Em busca das semifinais, Barty encara na próxima rodada a tcheca #27 Karolina Muchova, que vem de vitória apertada sobre a #16 Elise Mertens, parciais de 7/6(5) e 7/5. As duas se enfrentaram uma vez, no US OPen 2018, e a australiana venceu em dois sets.