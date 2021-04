Bautista-Agut elimina Gojowczyk e enfrenta Goffin na final em Montpellier

Os dois principais cabeças de chave do ATP 250 de Montpellier estão na final. Maior favorito do torneio francês, o #13 Roberto Bautista-Agut venceu o qualifier alemão #144 Peter Gojowczyk em dois sets e vai enfrentar o #15 David Goffin na decisão.

No primeiro set, muitíssimo equilíbrio: 7/5. No seguinte, entretanto, o nível do alemão caiu e o espanhol venceu com tranquilidade: 6/1. A partida teve, ao todo, uma hora e dezesseis minutos.

Goffin eliminou nas semifinais outra surpresa, o #83 Egor Gerasimov. A decisão do Open Sud de France acontece neste domingo (28), às 11h.

Depois da (quase) tempestade, a bonança

A partida começou com um surpreendente equilíbrio. É bem verdade que, em dois games sacados por Gojowczyk, o alemão passou por dificuldades. No quinto e no sétimo, em sete pontos cada, foram três break points ao todo, mas o qualifier confirmou todos.

No oitavo, novamente em sete pontos e com um break point, quase o espanhol não conseguiu confirmar o saque. No 11º momento, enfim, o espanhol conseguiu uma vantagem ao quebrar o saque. E, no seguinte, Bautista-Agut fechou o primeiro set em 7/5.

No segundo, o enredo foi completamente diferente. Nos quatro primeiros games, quatro vitórias de Bautista-Agut - incluindo duas quebras, no primeiro e no terceiro; o segundo teve nove pontos (maior de toda a partida) e o ibérico teve que salvar dois break points. No sétimo momento, nova quebra de serviço do espanhol - e vitória por 6/1 confirmada.