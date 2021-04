Em duelo equilibrado, Khachanov derrota Wawrinka na estreia em Roterdã

Na manhã desta terça-feira (2), o russo #20 Karen Khachanov derrotou o suíço #18 Stan Wawrinka por 6/4 e 7/5 em duelo válido pela primeira rodada do ATP 500 de Roterdã. A partida teve um total de 1h31 de duração. Com essa vitória, o russo empatou com o suíço confronto direto, com duas vitórias para cada.

No primeiro set, o russo teve sua primeira chance de quebrar o serviço do suíço logo no primeiro game, mas Wawrinka conseguiu salvar e confirmar o saque. Mas, no terceiro game, Khachanov teve mais uma chance e dessa vez não desperdiçou e quebrou o saque do suíço.

Wawrinka ainda teve duas chances de devolver a quebra no sexto game, porém Khachanov conseguiu confirmar seu serviço e se manter na frente. Sem mais nenhuma quebra, o russo venceu o set por 6/4.

O segundo set foi muito disputado. Wawrinka até teve uma chance de quebrar serviço do russo no segundo game, mas não aproveitou. Depois disso, ambos jogadores foram muito bem no saque até o 11º game, quando Khachanov dominou o game de saque do suíço e conseguiu abrir 6/5. No game seguinte, o russo confirmou seu serviço para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada do Rotterdam Open, Khachanov enfrenta o qualifier #65 Cameron Norrie, que bateu na estreia o #40 Nikoloz Basilashvili.