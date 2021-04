Muguruza se impõe contra Sakkari e segue em busca do título em Doha

Após vencer longa batalha nas oitavas de final contra Aryna Sabalenka, a #16 Garbiñe Muguruza se garantiu nas semifinais com vitória mais tranquila nesta quinta-feira (4). A vice-campeã de 2018 bateu a #25 Maria Sakkari em dois sets, parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h08. As duas já haviam se enfrentado este ano, com vitória da grega em Abu Dhabi.

Muguruza teve um dia praticamente imbatível no saque. Ela foi quebrada uma vez no primeiro set, no sexto game, mas só perdeu mais um ponto no serviço em todo o restante da parcial. Sakkari, por outro lado, colocou apenas 53% dos primeiros serviços em quadra e sofreu com o segundo saque - 26% dos pontos vencidos no jogo nesta situação.

Pressionada no serviço, Sakkari foi quebrada cinco vezes no total, três no primeiro set. Após vencer a série inicial por 6/3, Muguruza foi ainda mais dominante na segunda parcial. A espanhola venceu os cinco games finais do jogo e 20 dos últimos 25 pontos, fechando a vitória com 6/1, em meia hora.

Por uma vaga na decisão do Qatar Total Open, Muguruza faz duelo de ex-líderes do ranking contra a #14 Victoria Azarenka. Bicampeã do torneio, a bielorrussa superou dores nas costas desde início da partida de quartas de final, mas saiu com grande vitória sobre a cabeça de chave 1, a #5 Elina Svitolina, parciais de 6/2 e 6/4.

Azarenka e Muguruza já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada. Uma das vitórias de cada veio após desistência da rival no segundo set.