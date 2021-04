Após longa batalha, Sinner vence Barrere e estreia com vitória em Marseille

Na tarde desta segunda-feira (8), o italiano #34 Jannik Sinner sofreu, mas derrotou o francês #115 Gregoire Barrere pela primeira rodada do ATP 250 de Marseille, na França. O cabeça de chave 5 anotou 7/6(3), 6/7(5) e 7/5 em 2h51.

O primeiro set foi bastante disputado. Ambos jogadores jogaram em alto nível e, no sétimo game, Sinner conseguiu sua primeira quebra na partida, mas logo na sequência o francês devolveu a quebra sofrida e deixou tudo empatado. Sem mais quebras, o set foi ser decidido no tiebreak. O italiano abriu vantagem e venceu o game desempate por 7 a 3.

No segundo set, ambos jogadores seguiram jogando muito bem. No sexto game, Barrere teve três chances de quebra mas não conseguiu convertê-las. O set seguiu sem quebras e foi ser finalizado mais uma vez no tiebreak. Dessa vez, o francês conseguiu superar Sinner e venceu o set para levar a decisão da partida para o terceiro set.

O terceiro set foi bastante eletrizante. No sexto game, Sinner conseguiu quebrar o serviço do francês e abriu 4/2, mas Barrere fez ainda melhor e venceu três games consecutivos.

O dono da casa teve chance de servir para o jogo, mas o italiano se recuperou na partida, quebrou o francês no décimo game e mais uma vez no 12º game para vencer a partida.

Nas oitavas de final do Open 13 Provence, Sinner encara outro francês, o wildcard #166 Hugo Gaston, que vem de vitória sobre o austríaco #98 Dennis Novak.