Teichmann consegue revanche contra Gauff e vai às semifinais em Dubai

Sem ser quebrada nenhuma vez na partida, a #54 Jil Teichmann bateu a #40 Cori Gauff, 16 anos, nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai. A suíça anotou duplo 6/3, em 1h19, em partida disputada nesta quinta-feira (11). As duas buscavam vaga inédita às semifinais de um torneio desta categoria.

As duas já haviam se enfrentado duas vezes no ano - no Gippsland Trophy, torneio preparatório para o Australian Open, e depois justamente no primeiro Slam do ano. Nestas duas oportunidades, a jovem estadunidense havia saído com a vitória.

No duelo em Dubai, Teichmann praticamente não teve seu saque ameaçado, principalmente no primeiro set. As duas tiveram ótimo aproveitamento de serviço na parcial inicial - perderam apenas seis pontos no saque. Gauff, porém, perdeu quatro deles em momento decisivo, no oitavo game, e foi quebrada no único break point que cedeu. Assim, a suíça venceu por 6/3, em 33 minutos.

A segunda parcial teve o mesmo placar, mas durou 46 minutos. Gauff foi quebrada logo de cara e teve, no quarto game, seus três break points do jogo. Teichmann, porém, salvou e ainda conseguiu outra quebra no game final para garantir a vitória.

A campanha em Dubai levará as duas para suas melhores posições no ranking na carreira. Gauff vai ser, ao menos a 36ª colocada - caso Teichmann caia nas semifinais, vai ficar um lugar acima. Ela é a tenista mais jovem entre as 365 melhores do mundo.

Por outro lado, Teichmann vai alcançar no mínimo o 38º posto - sua melhor marca anterior era a 52ª posição. Caso ela chegue à final, sobe para 30º e, se for campeã, sobe para 27º. A suíça já venceu dois títulos na carreira, ambos em saibro e da série WTA 250 (Praga e Palermo 2019).

Nas semifinais do Dubai Tennis Championships, ela encara outra tenista inexperiente em disputas deste nível, a #63 Barbora Krejcikova, que vem de vitória contundente sobre a wildcard #88 Anastasia Potapova. A tcheca anotou 6/0 e 6/2, em apenas 1h04.