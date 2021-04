Kasatkina acaba com embalo de Tauson e avança em São Petersburgo

Duas jovens campeãs deste ano se enfrentaram nesta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada do WTA 500 de São Petersburgo. Em busca de seu segundo título no ano, após a conquista do Phillip Island Trophy em Melbourne, a #61 Daria Kasatkina, de 23 anos, venceu #96 Clara Tauson, 18, por 2 sets a 0 nesta terça-feira (16).

Em 1h56, a russa venceu o primeiro set por 6/4. No segundo, a partida foi para o tiebreak e a ex-top 10 embalou para fazer 7/6(0). Tauson vinha de 14 vitórias seguidas somando todos os torneios que disputou.

Disputa ferrenha

Os games iniciais deram uma mostra do quão disputada seria a partida. Os três primeiros tiveram saques quebrados, dois deles após nove pontos. Após mais um momento com nove pontos, Kasatkina abriu vantagem na frente: 3/1. No quinto game, mais uma vez, a dinamarquesa não conseguiu confirmar o próprio saque. Dali para frente, nem mesmo a derrota no oitavo momento tirou a vitória da cabeça de chave 8 - que veio por 6/4.

Quase nada mudou no segundo set. O primeiro game, confirmado por Tauson, teve 11 pontos. No terceiro momento, com nove pontos, a dinamarquesa, campeã em Lyon há duas semanas, cedeu quatro break points e foi vencida no último deles - a quebra, entretanto, foi devolvida no game seguinte, quando a parcial do set ficou 2/2.

A partir do sétimo momento, novas emoções: primeiro, mais um saque rejeitado pela dinamarquesa. No seguinte, foram necessários nove pontos (e um break point salvo) para que a russa confirmasse o serviço.

A partir do décimo game, nova sequência de três games com quebras de serviço - o primeiro deles foi o maior de todos, com sete pontos e três break points a favor da dinamarquesa. Após tal série, a parcial ficou empatada em 6/6. No tie-break, impressionantemente, Tauson sucumbiu facilmente e não venceu um ponto sequer, perdendo de 7-0 para a russa.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do St. Petersburg Ladies Trophy, Kasatkina enfrentará a bielorrussa #97 Aliaksandra Sasnovich, que vem de vitória de virada sobre a #99 Ana Bogdan.