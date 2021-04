Medvedev tem estreia tranquila em Miami; Aliassime supera Herbert

Maior favorito no do Masters 1000 de Miami, o #2 Daniil Medvedev superou o taiwanês #1020 Yen-Hsun Lu nesta sexta-feira (26) em duelo válido pela segunda rodada. O russo precisou de menos de uma hora para bater o ex-número 33 do mundo.

Menos de uma hora

Em apenas 57 minutos, Medvedev venceu com duplo 6/2. Lu venceu em Miami seu primeiro jogo desde 2018. Ele está jogando o torneio usando ranking protegido pois vem convivendo com lesões nos últimos anos.

O taiwanês demorou para entrar no jogo. Os dois primeiros games sacados por ele foram vencidos por Medvedev, sempre em momentos curtos. O maior game foi o quarto, com oito pontos - e vencido pelo russo. Dali para frente, nada de rejeições de saque - mas, graças aos erros iniciais de Lu, a parcial foi decidida em 6/2.

O taiwanês, mais uma vez, perdeu os dois primeiros games de um set - agora, o segundo. O primeiro momento vencido pelo asiático foi o quinto, que teve oito pontos (e dois break points salvos) - mesmo número de pontos do sexto, único saque quebrado de Medvedev quebrado ao longo da peleja. No sétimo, entretanto, o russo, mais uma vez, rejeitou Lu - e, no seguinte, fechou a partida após parcial de 6/2.

Some days you can do no wrong 😲



Top seed @DaniilMedwed sails past Yen-Hsun Lu 6-2, 6-2



🎥: @TennisTV | #MiamiOpenpic.twitter.com/Py0DfjYDYW — ATP Tour (@atptour) March 26, 2021

Medvedev encara na próxima fase do Miami Open o #86 Alexei Popyrin, que vem de vitória sobre o #41 Reilly Opelka.

Eficiência

Outro favorito que avançou foi o #18 Félix Auger-Aliassime. Ele bateu em 1h33 o #74 Pierre-Hugues Herbert, com duplo 6/4. Este foi o segundo confronto entre eles no ano, e a segunda vitória de Alissime.

No primeiro set, Herbert teve o saque quebrado pela primeira vez no terceiro game - após endurecer a situação para o canadense, forçando o norte-americano a oito pontos e a salvar um break point. No sexto momento, o francês rejeitou Aliassime - que recuperou a ponta no nono game, ao quebrar o serviço do rival, após levar o oitavo, novamente, a oito pontos. No décimo game, enfim, o canadense fez 6/4 ao confirmar o próprio saque.

O maior game de toda a partida foi o primeiro do segundo set: Herbert sacou e, após três break points e dez pontos, Auger-Aliassime quebrou o serviço do adversário logo de cara. No quarto momento, o jogo se inverteu: o francês quem rejeitou o canadense. Quando a peleja parecia se encaminhar para o tiebreak, Aliassime quebrou o saque do europeu no nono momento e, no seguinte, novamente fechou o set (e a partida) em 6/4.

Na terceira fase, Aliassime encara #28 John Isner, campeão de 2018, que vem de vitória de virada sobre o #120 Mackenzie McDonald.