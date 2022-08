Raducanu retorna aos EUA com vitória sobre Chirico em Washington

Em temporada de muitos altos e baixos, a #10 Emma Raducanu ainda segue em busca de uma grande campanha no ano. A britânica estreou com vitória no WTA 250 de Washington contra a qualifier #216 Louisa Chirico,, em 1h26, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta terça-feira (2).

Com 77% de pontos vencidos em primeiro serviço, Raducanu dominou o jogo com seu serviço sendo seu principal fundamento, perdeu apenas sete pontos com o saque em mãos no primeiro set e quatro no segundo, sofreu somente uma quebra no confronto e conseguiu quatro, vantagem necessária pra fechar o jogo sem grandes sustos.

A rad DC debut ✨



No.2 seed @EmmaRaducanu rolls past Chirico in straight sets!#CitiOpen pic.twitter.com/DTioI3Lr5g — wta (@WTA) August 3, 2022

O que vem por aí

Nas oitavas do Citi Open,, a britânica tem confronto inédito com a colombiana #67 Camila Osorio, que vem de vitória sobre a #416 Sofia Kenin.