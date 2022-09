Matos/Meligeni reagem após 'pneu', vencem Borges/Cabral e mantêm Brasil vivo na Copa Davis

* Direto de Viana do Castelo, Portugal

Após um primeiro dia de derrotas, o Brasil iniciou bem o segundo dia de competições na Copa Davis. Pela repescagem do Grupo Mundial I, jogando no piso duro rápido indoor, a dupla brasileira, formada por Felipe Meligeni e Rafael Matos venceram os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges por 2 sets a 1, com parciais de 3/6 e 6/0 e 3/6, em 1h23, neste sábado (17). O evento está sendo realizado no Centro Cultural de Viana do Castelo, no norte do país lusitano.

Os quatro primeiros games foram de muita igualdade, com ambos os pares usando bem o fundamento do saque e voleio. Entretanto, no quinto, veio a primeira quebra de serviço para os brasileiros. Abriram 15/40 e na primeira oportunidade, colocaram o país na frente.

Depois de mais três games com as duplas voltando a confirmar seus serviços, o novo break aconteceu no nono game. De forma incontestável, Matos/Meligeni venceram o primeiro set por 6/3

Neste set, nada deu certo para os brasileiro. Além de iniciarem já sendo quebrados, o jogo não acertou como no primeiro e ambos ainda perderam o saque em outras duas vezes. Matos/Meligeni venceram, no total, somente dois pontos, com Cabral e Borges vencendo por 6/0, em 20 minutos.

Tudo indicava que os portugueses, já muito confiantes, iriam com tudo em busca da vitória. Mas Rafael Matos, vivendo ótimo momento no circuito mundial, mostrou toda as suas qualidades como um duplista no top 30, e ajudou demais a seleção brasileira a se manter na partida.

A importante e crucial quebra de serviço à favor dos brasileiros veio no quarto game. Depois, foi só gerenciar o jogo e confirmar o jogo, novamente, por 6/3.

Brasil vivo no confronto

Com Portugal liderando por 2 a 1, a inédita eliminatória entre as duas seleções, João Sousa enfrentará logo mais Thiago Monteiro, para tentar carimbar o triunfo lusitano, que precisa de três vitória para vencer o embate.