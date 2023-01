Azarenka elimina Pegula e volta às semifinais do Australia Open após dez anos

A bicampeã do Australia Open e ex número um do mundo, #24 Victoria Azarenka, venceu a partida contra # 3 Jessica Pegula e está de volta à semifinal do torneio depois de 10 anos.

A partida durou 1 hora e 36 minutos. A bielorussa venceu por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1). A tenista de 33 anos já chegou em nove semifinais de Grand Slams e seu último bom resultado foi o segundo lugar no US Open, em 2020.

Azarenka fez uma grande partida, pressionou o saque, teve frieza, estratégia e não deu chances à adversária no jogo, que acabou atropelada. Pegula estava nervosa e acabou errando demais (31 erros não forçados), embora tenha feito mais winners (19).

É a quinta vez seguida que Jessica Pegula acaba sendo eliminada nas quartas-de-final do Australia Open. Em 2023, a estadunidense havia vencido oito partidas seguidas.

SEQUÊNCIA DO TORNEIO

Victoria Azarenka enfrentará amanhã (25), às 21h, a #23 Elena Rybakina, tenista de Cazaquistão, pelas semifinais do Australia Open.