Foram definidos, nesta sexta-feira (15), os semifinalistas do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open. O evento é o primeiro de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA), na academia Smash. O torneio tem premiação de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil) e vai até o domingo, 17.

Dos quatro brasileiros, um se garantiu na semifinal. O paulista de São José do Rio Preto (SP), Mateus Alves, 392º e quarto favorito, marcou um duplo 6/4 sobre Daniel Dutra Silva, sexto pré-classificado, em 1h55min e duelará contra o americano Harrison Adams, que derrotou o paraense Joaquim de Almeida por 7/6 (7/3) 6/0. Alves joga a segunda semi consecutiva e buscará a primeira final da temporada.

A outra semi será entre o principal favorito, o cazaque Dmitry Popko, 267º, e o alemão Louis Wessels, terceiro cabeça de chave. Popko passou cinco horas em quadra nesta sexta. Primeiro ele concluiu sua vitória sobre o brasileiro João Ceolin por 6/2 7/5 em jogo que havia sido paralisado no segundo set por conta da chuva de quinta-feira. Na sequência jogou mais 4h22min para derrotar o paulista Igor Gimenez por exaustivos 7/6 (7/1) 6/7 (7/5) 7/6 (7/3). Ele sacou para a vitória em 6 a 5, o brasileiro lutou, devolveu a quebra, mas não resistiu no tie-break. Wessels passou pelo francês Roman Oumaouche por 6/7 (8/6) 6/2 6/3. Popko vai buscar sua sexta final seguida. Ele venceu três torneios nos Estados Unidos no saibro verde, o chamado Har Thru, e fez finais em Tucumán, na Argentina, e no Recife (PE).

A rodada deste sábado começa às 10h com as duas semifinais na sequência com transmissão AO VIVO pelo canal NSports na Claro número 566 ou pelo Youtube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=Yywu3rEeKl4

O evento será disputado até este domingo dia 17. O torneio tem atletas de onze países (Brasil, Tunísia, Cazaquistão, Alemanha, EUA, Chile, França, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina).

Resultados Quartas de Final (15/03):

(1) Dmitry Popko (CAZ) 2x1 (8) Igor Gimenez (BRA) 7/6 (7/1) 6/7 (7/5) 7/6 (7/3)

Harrison Adams (EUA) 2x0 (Q) Joaquim de Almeida (BRA) 7/6 (7/3) 6/0

(3) Louis Wessels (ALE) 2x1 Rayane Oumaouche (FRA) 6/7 (8/6) 6/2 6/3

(4) Mateus Alves (BRA) 2x0 (6) Daniel Dutra Silva (BRA) 6/4 6/4

Programação deste Sábado (16/03):

Quadra 3

10h - Harrison Adams (EUA) x (4) Mateus Alves (BRA)

A Seguir - (3) Louis Wessels (ALE) x (1) Dmitry Popko (CAZ)

Não antes das 12h30 - Final de Duplas - José Pereira/Gabriel Sidney (BRA) x Harisson Adams/Quentin Folloit (EUA/FRA)

O Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open é um evento que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, conta com apoio do Deputado Zé Neto e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.