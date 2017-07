Em menos de 1h, Federer atropela Zverev e conquista o ATP 500 de Halle

Na manhã deste domingo (25), foi disputada a final da chave principal de simples do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Em quadra, se enfrentaram o tenista da casa Alexander Zverev e o suíço Roger Federer - oito vezes campeão do torneio.

Depois de apenas 53 minutos, o tenista da Suíça venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3. Com o resultado positivo, o natural da Basileia garantiu mais um troféu na carreira: seu 92º.

No ano, esta foi sua quarta conquista: foi campeão do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. Na sequência, conquistou dois Masters 1000 consecutivos: em Indian Wells e em Miami, ambos nos Estados Unidos.

Com os pontos conquistados nesta semana, Federer não ganhou nenhuma posição no ranking da ATP. Porém, diminuiu a distância para próximo colocado - o sérvio Novak Djokovic - para apenas 540 pontos: Djoko tem 5805 pontos, enquanto o suíço, 5265.

No caminho para a final, o número cinco do mundo passou pelo japonês Yuichi Sugita em sets diretos. Na sequência, eliminou o tenista da casa, Mischa Zverev, também por dois sets a zero. Nas quartas de final, bateu o atual campeão - Florian Mayer - sem deixar sets em quadra e, finalmente, na semifinal, derrotou o jovem russo Karen Kachanov por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4.

Ainda neste domingo (25), "Sascha" volta às quadras para a disputa da decisão da chave de duplas da competição, ao lado de seu irmão, Mischa. Seus adversários serão o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot.

O ATP 500 de Halle, na Alemanha, ocorreu entre os dias 17 e 25 de junho. O torneio serviu como preparação para o terceiro Grand Slam da temporada - Wimbledon - que ocorre entre os dias 10 e 18 de junho. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.