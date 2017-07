Wimbledon: Muller surpreende Nadal; Federer e Murray avançam/ Foto: AP

Nesta segunda-feira (10), teve início a segunda semana do terceiro Grand Slam da temporada, Wimbledon. Nas quadras de grama do The All England Tennis Club, foram disputadas as partidas válidas pelas oitavas de final da competição.

Murray bate Paire sem perder sets

O primeiro a entrar em quadra foi o cabeça de chave número um e atual campeão, Andy Murray. Diante do francês Benoit Paire - número 46 do ranking da ATP - o escocês venceu por três sets a zero, com parciais de 7/6 6/4 e 6/4, em duas horas e 23 minutos.

Nas quartas, o líder do ranking encara o norte americano Sam Querrey - cabeça de chave número 24 - que vem de vitória sobre o sul africano Kevin Anderson - 42º do mundo - por três sets a dois, com parciais de 6/7 7/6 6/3 6/7 e 6/3, em três horas e 11 minutos.

Federer atropela Dimitrov e reencontra Raonic

Na sequência, foi a vez do suíço Roger Federer atuar. Buscando seu oitavo título do torneio, o campeão do Australian Open superou o búlgaro Grigor Dimitrov - número 11 da ATP - em sets diretos, com parciais de 6/4 6/2 e 6/4, em uma hora e 41 minutos.

O adversário de Federer na próxima rodada será seu algoz em 2016: o canadense Milos Raonic. O cabeça de chave número seis bateu o jovem alemão Alexander Zverev em cinco sets, com parciais de 4/6 7/5 4/6 7/5 e 6/1, em três horas e 27 minutos.

Nadal perde para Muller em cinco sets

Finalmente, foi a vez de Rafael Nadal entrar em ação. Diante do cabeça de chave número 16 - Gilles Muller de Luxemburgo - o espanhol acabou derrotado em uma partida espetacular: depois de quatro horas e 41 minutos, o espanhol perdeu por três sets a dois, com parciais de 6/3 6/4 3/6 4/6 e 15/13.

Nas quartas, Muller tem pela frente o croata Marin Cilic - cabeça de chave número sete - que derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por três sets a zero, com parciais de 6/2 6/2 e 6/2, em uma hora e 44 minutos.

