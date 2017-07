Murray é eliminado por Querrey nas quartas de Wimbledon

Google Plus

Nesta quarta-feira (12), ocorreram as partidas válidas pelas quartas de final da chave principal masculina de simples do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. Único tenista da casa ainda na competição, o escocês Andy Murray entrou em quadra para enfrentar o norte-americano Sam Querrey - número 28 do ranking mundial.

Depois de duas horas e 46 minutos, o atual campeão saiu derrotado por três sets a dois, com parciais de 3/6 6/4 6/7 6/1 e 6/1.

Com o resultado positivo, o tenista dos Estados Unidos garantiu vaga na semifinal. Seu próximo adversário será o croata Marin Cilic - cabeça de chave número sete - que bateu Gilles Muller de Luxemburgo - algoz do espanhol Rafael Nadal - por três sets a dois, com parciais de 3/6 7/6 7/5 5/7 e 6/1, em três horas e 33 minutos.

Esta será a primeira semifinal de Major na carreira de Querrey. Aos 29 anos, o natural de São Francisco tinha como melhor resultado até então as quartas de final em Wimbledon na temporada passada, quando canadense Milos Raonic em quatro sets, com parciais de 6/4 7/5 5/7 e 6/4, depois de eliminar o então número um do mundo, Novak Djokovic da Sérvia.

Murray acumula fracassos em 2017

Nesta temporada, o número um do mundo não vem jogando seu melhor tênis, acumulando vários fracassos, Andy tem somente um título no ano: o ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Nos Majors, o tenista da Escócia caiu nas quartas de final na Austrália para o alemão Mischa Zverev. Já mais recentemente, em Paris, foi eliminado na semifinal pelo suíço Stan Wawrinka por três sets a dois. Na grama, Murray caiu na primeira rodada do ATP 500 de Londres, para o australiano Jordan Thompson por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2.

