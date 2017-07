Google Plus

Bellucci bate Dolgopolov na estreia em Kitzbuhel; Rogerinho perde nas duplas/ Foto: AP

Nesta segunda-feira (31), teve início a edição de 2017 do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria. Dois tenistas brasileiros entraram em ação: Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva.

Bellucci encerra série negativa

Depois de quase dois meses sem vitórias nas simples por torneios válidos pelo circuito da ATP, o paulista Thomaz Bellucci, enfim, venceu. A vitória veio diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov - 70º colocado no ranking mundial - por dois sets a um, com parciais de 6/2 5/7 e 6/4, em uma hora e 56 minutos de partida.

O último triunfo de Thomaz havia sido na primeira rodada do segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros, em cima do sérvio Dusan Lajovic por três sets a um. Desde então, o natural de Tietê perdera para o francês Lucas Pouille, para o sul africano Kevin Anderson, para o austríaco Sebastian Ofner, para o português Gastão Elias, para o alemão Dustin Brown e para o suíço Henri Laaksonen.

Nas oitavas de final, o número dois do país encara o vencedor do confronto alemão entre o cabeça de chave número seis - Jan Lennard Struff - e o ex-número dois do mundo, Tommy Haas.

Rogerinho é eliminado nas duplas

O outro brasileiro a atuar, Rogério Dutra Silva, não teve a mesma sorte. Jogando com o italiano Paolo Lorenzi, o paulistano acabou derrotado na primeira rodada da chave de duplas pelo bielorrusso Andrei Vasilevski e pelo chileno Hans Podlipnik Castillo por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2.

Nas simples, Dutra Silva estreia contra o cabeça de chave número oito - o argentino Horacio Zeballos. A partida ocorre nesta terça-feira (1). Além de Bellucci e Rogerinho, o cearense Thiago Monteiro também está na chave. Mesmo perdendo na última rodada do qualifying, Monteiro entrou como lucky loser e desafia Renzo Olivo da Argentina - número 118 do mundo - na primeira rodada.

