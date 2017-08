Zverev bate Anderson e desafia Shapovalov nas semis em Montreal

Nesta sexta-feira (11), ocorreram as partidas válidas pelas quartas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. No lado superior da chave, o algoz de Rafael Nadal - o jovem tenista da casa Denis Shapovalov - entrou em quadra diante do francês Adrian Mannarino. Já o cabeça de chave número quatro - Alexander Zverev - enfrentou Kevin Anderson da África do Sul.

Shapovalov segue surpreendendo

O jovem Denis Shapovalov é, sem discussão, o foco das atenções no circuito mundial nesta semana. Jogando em casa, o tenista de 18 anos continua fazendo história depois da vitória sobre o francês Adrian Mannarino - 42º do ranking mundial - por dois sets a um, com parciais de 2/6 6/3 e 6/4, em duas horas e 23 minutos de partida.

Devido ao resultado positivo, Denis não só vai às semifinais, como também quebra um recorde: é o tenista mais novo a atingir essa fase em torneios da série Masters 1000.

Com os 327 pontos conquistados nesta semana, o canadense sobe 76 posições no ranking mundial e será o número 67 do mundo na próxima segunda-feira (14), com 721 pontos. Em caso de título, poderá ser o 31º, já se for finalista, o 48º.

Zverev derrota Anderson e vai às semis

O adversário de Shapovalov nas semis será outro jovem: Alexander Zverev. Nas quartas de final, o cabeça de chave número quatro passou pelo sul africano Kevin Anderson - número 32 no ranking da ATP - em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 31 minutos em quadra.

Na semana passada, os dois haviam se enfrentado na decisão do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, com vitória do alemão também por dois sets a zero: 6/4 e 6/4.

Caso consiga vaga na final, Sascha vai à 4070 pontos no ranking mundial e ultrapassa o austríaco Dominic Thiem, conquistando a sétima posição - que seria seu melhor resultado da carreira.

No outro lado da chave, o suíço Roger Federer - principal favorito ao título - tem pela frente o veterano holandês Robin Haase - 52º do mundo. Nas quartas, o campeão de Wimbledon bateu o espanhol Roberto Bautista Agut. Já Haase venceu o argentino Diego Schwartzman.

