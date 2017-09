Nadal derrota Rublev e está na semifinal do US Open

As duas últimas partidas válidas pela fase de quartas de final da chave de simples masculina do quatro Grand Slam da temporada, o US Open, ocorreram nesta quarta-feira (6). Cabeça de chave número um do torneio, o espanhol Rafael Nadal enfrentou a surpresa russa Andrey Rublev na primeira partida do dia.

Depois de uma hora e 39 minutos em quadra, o natural de Manacor venceu com facilidade o 53º colocado no ranking da ATP por três sets a zero, com parciais de 6/1 6/2 e 6/2.

Com o resultado positivo, o líder do ranking mundial garantiu vaga na semifinal da competição, sendo sua terceira em Majors no ano - Nadal também chegou à essa rodada no Australian Open e em Roland Garros. Seu próximo adversário vem do confronto entre o suíço Roger Federer - cabeça de chave número três - e o argentino Juan Martin del Potro - campeão em 2009 e 28º do mundo.

Para chegar à essa fase, "El Toro" não teve grandes problemas: perdeu um set na segunda rodada para o japonês Taro Daniel e outro na terceira para o argentino Leonardo Mayer. Nas oitavas passou fácil pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov. Já Rublev surpreendeu derrotando grandes adversários, como o top 10 Grigor Dimitrov e o 14º do mundo, David Goffin da Bélgica.

No outro lado da chave, o confronto já está definido: cabeça de chave número 12, o espanhol Pablo Carreno Busta tem pela frente o sul-africano Kevin Anderson - 28º cabeça de chave - que eliminou o tenista da casa Sam Querrey nas quartas.

O melhor do último Grand Slam da temporada, o US Open, você acompanha na VAVEL Brasil.