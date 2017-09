Copa Davis: França vence nas duplas e abre vantagem no duelo contra a Sérvia

Google Plus

(Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

No último sábado (16), França e Sérvia disputaram a terceira partida do confronto de semifinal, valendo vaga na grande decisão do grupo mundial da Copa Davis.

No saibro de Lille, Mahut/Herbert, dois dos melhores duplistas do mundo, confirmaram o favoritismo e bateram, em sets diretos, a dupla sérvia formada por Zimonjic/Krajinovic. Em apenas 1h48, os franceses fecharam a partida, parciais de 6/1, 6/2 e 7/6(3).

No primeiro dia do duelo, em confrontos de simples, Dusan Lajovic (SRB) conseguiu surpreendente vitória por 3 sets a 1 ante ao favorito Lucas Pouille (FRA). Jo-Wilfried Tsonga (FRA) foi responsável pelo primeiro ponto francês na série, batendo Laslo Djere (SRB) em sets diretos.

+ Saiba mais: Pouille decepciona, mas Tsonga garante empate contra a Sérvia

Com a vitória nas duplas, a França abriu 2 a 1 no confronto, precisando de apenas mais um ponto para avançar à final da Davis. Os últimos confrontos de simples serão realizados neste domingo (17) e definirão a semifinal. Tsonga encara Lajovic e, caso necessário, Lucas Pouille desafia Laslo Djere.

Na outra semifinal, Austrália e Bélgica também protagonizam um confronto equilibrado, com vantagem de 2 a 1 para os australianos.