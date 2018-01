Federer bate húgaro em sets diretos e está nas quartas de final do Australian Open

O atual campeão do Australian Open, Roger Federer, continua sem perder sets no torneio. Com parciais de 6/4 7/6 (3) e 6/2, o suíço eliminou o húngaro, número 80 do ranking, Marton Fucsovics e garantiu sua vaga nas quartas de final contra Tomas Berdych. Em confrontos diretos, o detentor de 19 Grand Slams possui 19 vitórias em cima do tcheco em 25 jogos disputados.

Ao vencer o americano Sam Querrey, número 13 do ranking, na segunda rodada, Fucsovics garantiu sua melhor vitória da carreia. O húngaro nunca havia vencido de alguém tão bem ranqueado antes. O mais próximo que ele havia chegado da chave principal do torneio australiano foi a derrota na primeira rodada do qualificatório no ano passado.

Durante a partida, Federer não sofreu nenhuma chance de quebra em seu serviço. Com saque eficiente, venceu 83% dos pontos com seu primeiro serviço e 76% com o segundo. Uma única quebra se fez necessária no primeiro set e duas no terceiro para o suíço vencer seu adversário. Esta será sua 52ª presença entre os oito melhores em torneios de Grand Slam, entre essas, 14 delas no Australian Open, o primeiro Major do ano. Dentre os oito, Roger é o único que não perdeu sets nesta edição do torneio.

O ex número um do ranking busca levantar um título de Grand Slam pela 20ª vez em sua carreira e vencer o torneio pela sexta vez. Caso isso aconteça, empatará com Novak Djokovic e o ex tenista Roy Emerson com maior número de títulos do Major australiano na Era Aberta e era amadora respectivamente. O sérvio, por sua vez, foi eliminado nas oitavas de final pela promessa sul coreana Hyeon Chung e, após a partida, afirmou sentir novamente dores no cotovelo, motivo pelo qual abriu mão da segunda parte da temporada de 2017.