Brasil vence Sérvia no tie-break em estreia na Copa do Mundo

Na madrugada desse sábado (14) o Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo de vôlei diante da Sérvia, em Homamatsu, no Japão. Equipe aliás que não conta com suas principais atacantes Boskovic e Mihajlovic, que foram dispensadas após o bicampeonato europeu. A equipe verde e amarela, que conquistou recentemente a torneio sul-americano, busca um título inédito na disputa do primeiro lugar do pódio. O jogo obteve um número considerado de erros, teve cinco sets e no final as comandadas de Zé Roberto venceram por 3 sets a 2,com parciais de 25/20, 23/25, 25/18, 22/25 e 15/12.

A maior pontuadora da partida foi a oposta Bjelica com 24 pontos. Pelo lado brasileiro, Lorenne se destacou com 23. Quem também brilhou, foi a central Fabiana com 16 pontos sendo 6 de bloqueio.

Como foi

A partida começou com jogadas bem trabalhadas e com bloqueio da ponteira Drussyla, 5/2. Macris usou Bia na china e o Brasil abriu 8/3. A Sérvia tentou buscar uma recuperação, mas a vantagem brasileira continuou em cinco pontos, 16/11. Depois de cinquenta e quatro segundos de rally, o time brasileiro fez 18/12. No contra-ataque, Gabi fechou o primeiro set para o lado verde e amarelo, 25/20.

Mais atenta no segundo set, a Sérvia abriu quatro pontos de vantagem pela primeira vez no jogo, 4/8. A diferença aumentou, 7/12. Com a central Fabiana muito bem acionada no ataque e eficiente no bloqueio, o Brasil encostou no placar, 12/13. Com ponto da oposta Bjelica, as sérvias abriram de novo, 16/20. As brasileiras buscaram a recuperação, mas o time europeu fechou o segundo set em 23/25.

A terceira etapa começou bem acirrado, 7/7. Com bloqueio simples da ponteira Busa na central Fabiana, a Sérvia abriu 8/11 obrigando o técnico Zé Roberto Guimarães fazer seu primeiro pedido de tempo na parcial. Brasil buscou o placar e virou, 17/14. Bia no saque colocou a equipe verte e amarela na dianteira, 21/16. Depois de um belo rally, Fabiana fechou a parcial em 25/18 abrindo 2 a 1 para o Brasil.

Brasil começou o quarto set abrindo 9/7, mas com dois aces da ponteira Busa, a Sérvia igualou, 9/9. Zé Roberto fez a inversão 5/1 e o time verde e amarelo abriu 16/13. Sérvia buscou o placar deixando a partida acirrada, 20/20. No momento mais importante do set, a oposta Bjelica apareceu e comandou a equipe, fechando a parcial em 22/25.

Esquecendo os erros da etapa anterior, as comandadas de Zé Roberto começaram o tie-break decisivo abrindo 4/0. A Sérvia buscou e virou, 7/8. As opostas de ambas equipes foram bem acionadas e corresponderam, 11/11. Com bloqueio da central Bia, o time verde e amarelo chegou ao match point e no erro da ponteira Busa, o Brasil fechou o quinto set em 15/12.

O próximo jogo será um clássico sul-americano. Amanhã (15) o Brasil irá enfrentar a Argentina ás 5h, horário de Brasília.