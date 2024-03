Neste domingo (17), o Osasco recbeu o Dentil Praia Clube em duelo válido pela 21ª rodada da Superliga Feminina 2023/24. No último confronto da equipe diante dos seus torcedores na fase classificatória, as osasquenses foram superadas por 3 sets a 1 (15x25; 25x21; 35x37; 20x25).

O Osasco confirma a segunda colocação na Superliga. A equipe irá enfrentar o sétimo colocado nas quartas de final. O time paulista soma sua quarta derrota no campeonato. Além disso, possui 17 vitórias e 48 pontos conquistados.

O Praia se recupera após uma sequencia de duas derrotas no campeonato. As jogadoras não esconderam a emoção após a vitória. Milka e Monique foram vistas chorando ao fim do confronto. O Dentil soma 16 vitórias, cinco derrotas e 45 pontos no torneio. No momento, ocupa a terceira colocação.

Na última rodada da fase classificatória, o Osasco enfrenta o Bluvôlei , fora de casa, na sexta-feira (22) às 21h. O Praia recebe o rival, Gerdau Minas, também na sexta-feira (22) às 21h.

Provocações

No aquecimento, a torcida organizada de Osasco, Loucos de Osasco, exibiu notas de 3 reais com o rosto da central, ex-Osasco e atual Praia, Adenízia como uma forma de provocação. Além disso, os torcedores presentes ovacionaram a mensagem anti-preconceito discursada antes do início do jogo. O Liberatti estava um verdadeiro calderão, de temperatura e de barulho. Os torcedores de ambas as equipes fizeram muito barulho em todo o jogo.

Foto: Divulgação/ Fernanda Georges

Silêncio no Liberatti

O saque do Praia foi o grande destaque da equipe no primeiro set. A partir de um serviço direcionado e bem executado, sobretudo em cima de Tifanny, as praianas conseguiram abrir vantagem e vencer a parcial. Logo no início do jogo, o Dentil abriu cinco pontos de vantagem (6x11), que se transformaram, posteriormente, em um 9x20. A recepção do Osasco apresentu muita dificuldade e impactou na qualidade dos levantamentos de Giovanna. Luizomar de Moura tentou reagir realizando uma inversão de 5x1 no final do set, mas não deu resultado.

O inverso aconteceu na segunda parcial. O Osasco voltou melhor e construiu uma vantagem de 4x0 logo de cara. Depois disso, o time passou a converter uma série de contra-ataques, que levaram a um placar de 10x3. Paulo Coco fez uma troca simples de opostas entre Monique e Tainara para melhorar o poderio de ataque das mineiras. Mesmo assim, o Praia não conseguiu equiparar a parcial e jogou atrás em todo o set. Tifanny foi o grande destaque ofensivo das paulistas e converteu pontos importantes. No final da parcial, o Dentil reagiu e deu esperanças aos torcedores praianos presentes no ginásio. A diferença de 24x17 virou um 24x21, mas Lorenne rodou o contra-ataque seguinte e deu números finais ao set.

O terceiro set foi um dos mais inacreditáveis da Superliga até então. Praia e Osasco protagonizaram um verdadeiro espetáculo. As osasquenses abriram 4x0 no início do set e davam indícios de que, com o apoio do seu torcedor, controlariam a parcial. Maira e Camila Brait deram show no fundo de quadra e ajudaram a equipe abrir 15x8. A reação do Praia passa, quase que inteiramente, pelas mãos de Tainara. A oposta chamou a responsabilidade e passou a converter quase todas as bolas que recebeu, seja em side-out ou contra-ataque. O time paulista sustentou a vantagem até o 22º ponto, quando o Praia empatou.

A partir daí começa uma segunda história. Dentil Praia Clubee Osasco disputaram ponto a ponto até um inacreditável 34x32. Pelo lado de Osasco, Maira dominou o fundo de quadra e Lorenne era a bola de segurança. No Praia, Natinha cobria praticamente a quadra inteira na recepção e Tainara convertia as bolas importantes. O set protagonizou rallys inacreditavéis. Em um deles, Tifanny defendeu uma bola com o ombro e Callie recuperou a bola na quadra adversária, pelo lado de fora. Ao final da parcial, a central norte-americana, Callie, falhou em uma cobertura de bloqueio e entrou na frente de Maira na recepção. Os dois erros custaram caro ao time paulista, que viu as adversárias não só abrirem 2x1, mas também ganhar ainda mais confiança para a sequencia do confronto.

Ambas as equipes sentiram o cansaço físico no quarto set. Em uma parcial morna, o Osasco começou melhor e chegou a abrir cinco pontos de vantagem (15x10), mas o desânimo após a derrota no anterior era nítido. Por conta disso, as osasquenses não conseguiram manter o mesmo ritmo de concentração e permitiram que o Praia virasse a parcial.

Tainara foi eleita a melhor jogadora da partida. Kuznetsova foi a maior pontuadora com 26 pontos. Pelo Osasco, Tifanny marcou 24.

Repercussões

Em entrevista, a ponteira Tainara comentou sobre a importância da vitória para o grupo:

"É importante para conquistar o grupo todo. Recuperar física e mentalmente. Voltar a vencer é super importante, principalmente nessa reta final. Isso aqui é muito importante pra todo mundo, todo mundo foi muito importante hoje. Estou muito feliz", disse Tainara.

Adenízia falou sobre as 'notas de três reais' e provocações da torcida osasquense:

"Pra mim é normal. Eu já esperava. Eu já sabia. Eu sou da casa, joguei muitos anos aqui. Já vi muitas meninas saírem daqui e as meninas pegarem no pé. Se pegou no pé é porque eu sou importante de algum modo. Eu já estou acostumada. Isso só me dá um fôlego a mais."

Pelo Osasco, Tifanny falou sobre como essa derrota pode ajudar o time a melhorar visando os playoffs:

"A gente veio para ganhar na verdade. Principalmente um set, que seria importante para a nossa classificação. Aquele terceiro set foi muito cansativo. Depois daquilo passamos a fazer um jogo mais para treinamento, de segurança. Elas jogaram bem e mereceram. Agora é se preparar para os playoffs.", falou a ponteira.