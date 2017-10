Superliga: Osasco sofre, mas bate Valinhos; Praia Clube passa sem dificuldades pelo São Caetano

Foto: João Pires / Fotojump

Depois de vencer o Hinode Barueri fora de casa, o Osasco voltou a atuar pela Superliga Feminina. Nesta sexta-feira (20), as atuais vice-campeãs receberam o Vôlei Renata Valinhos/Country no Ginásio José Liberattti, em Osasco, pela segunda rodada da competição. Em jogo decidido apenas no tie-break, as donas da casa venceram por 3 sets a 2, com parciais de 30/32, 25/11, 25/11, 28/30 e 15/8.

Com cinco pontos na tabela, o Osasco é, momentaneamente, o segundo colocado da Superliga. Por sua vez, o Valinhos ocupa a nona posição, com apenas um ponto ganho. O próximo compromisso da equipe osasquense será fora de casa, diante do São Caetano, apenas no dia 31 de outubro. Já o Valinhos vai tentar a primeira vitória diante do Sesc-RJ, atual campeão do torneio, na quinta-feira (26), no Ginásio Municipal de Valinhos.

A partida desta sexta marcou as apresentações da ponteira Angela Leyva e do novo uniforme do clube de Osasco. “O Luizomar é como um pai para mim. Ele e o Jef (assistente técnico Jefferson Arosti, que também atuou na seleção peruana) me ajudaram muito. Chego com muita vontade de aprender com um time do nível do Vôlei Nestlé, sua comissão técnica e jogadoras, e muita disposição para ajudar a equipe a conquistar a Superliga”, disse a jogadora peruana de 20 anos e 1,84 metros de altura.

Apresentação do novo unifme, inspirado no de 2012, ano da conquista mundial (João Pires / Fotojump)

Resumo da partida

Jogando em casa, o Osasco largou na frente, abrinado uma interessante vantagem (14/7). Mas apesar do domínio parcial, as visitantes foram buscar o resultado e encostaram na reta final do período (22/24). Com um bom ataque liderado por Tandara, o time da casa teve duas oportunidades para fechar o set e não conseguiu. Persistente, o Valinhos se sobrepôs ao adversário e conquistou a vitória: 32 a 30.

Novamente com uma boa largada, o Osasco fez 19 a 6. Dessa vez as anfitriãs dominaram muito bem dois fundamentos: saque e ataque. O placar elástico foi muito bem administrado e o time adversário sequer esboçou reação: 25 a 11. No set seguinte, o Osasco novamente se mostrou superior ao Valinhos e fechou a parcial com o mesmo placar: 25 a 11.

Após dois sets ruins, o time do interior paulista voltou disposto a levar a partida para o tie-break. No entanto, assim como nos períodos anteriores foi o Osasco quem começou melhor. As visitantes, porém, passaram à frente no décimo ponto. Percebendo o momento ruim da equipe, Luizomar de Moura pediu tempo. O Osasco voltou melhor após a parada, retomou a liderança no marcador, mas não conseguiu se desgarrar da equipe adversária. Com as equipes trocando pontos, a maior vantagem foi aberta somente depois de 35 minutos de jogo: 30 a 28 para o Valinhos.

No tie-break, o Valinhos deu a largada abrindo 2 a 0. Mas com pontos de Tandara e Bia, o Osasco empatou e virou a partida. Com a torcida apoiando e Paula virando bolas importantes, a equipe da casa chegou a fazer 7 a 4. O Valinhos reagiu, diminuiu o prejuízo (7/6), mas viu um vibrante Osasco crescer na reta decisiva e fechar a parcial com quase o dobro de seus pontos: 15 a 8.

Praia Clube x São Caetano

Estreando em casa na Superliga, o Praia Clube não encontrou resistências para superar o São Caetano. Nesta sexta-feira (20), na Arena Praia, em Uberlândia, o time mineiro levou a melhor sobre o paulista por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/13 e 25/21. Claudinha, do Praia, foi eleita melhor jogadora da partida e faturou o troféu Viva Vôlei.

Com duas vitórias em 3 a 0, o Praia Clube lidera a Superliga com seis pontos. O próximo compromisso do time mineiro será diante do Pinheiros, na sexta-feira (27), no Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília). Já o São Cateano , depois de dois jogos fora, finalmente fará sua estreia em casa. A equipe paulista enfrentará o Osasco, no dia 31 de outubro, às 20h, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul.