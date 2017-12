Sada Cruzeiro estreia em Mundial de Clubes em busca do tetra; conheça equipes do grupo celeste

Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro

Quatro vezes Sada Cruzeiro? O maior time da história do vôlei brasileiro terá a chance de escrever mais um vitorioso capítulo dentro de sua vasta relação de conquistas. A equipe mineira embarcou para a Polônia na última quinta (7), onde jogará o Mundial de Clubes, torneio no qual defenderá o título e ainda vai buscar sua quarta taça. Em solo polonês, o Mundial acontecerá de 12 a 17 de dezembro.

Pertencente ao grupo A, o Cruzeiro tem ainda dentro de seu conjunto o Lube Civitanova (Itália), o Sarmayeh Bank (Irã) e o Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polônia), que jogarão entre si na cidade de Opole. Já o grupo B, com sede em Lodz, contém outras quatro equipes: Zenit Kazan (Rússia), Bolívar (Argentina), PGE Skra Belchatow (Polônia) e Shanghai Volleyball Club (China).

Conheça mais sobre as equipes que integram o grupo da Raposa, inclusive os mineiros, no Mundial de Clubes de 2017, que promete ser um dos mais disputados da história, pela força de seus integrantes e seus craques.

Sada Cruzeiro

Atual campeão do Mundial, o Sada Cruzeiro está presente no grupo A e vai em busca do seu quarto título no torneio. A equipe mineira levantou o troféu da principal competição interclubes de vôlei do mundo em 2013, 2015 e 2016, todos as edições sediadas no Brasil, nas cidades de Betim e Belo Horizonte.

O time que reúne mais conquistas na história do Mundial é o Trentino, tradicional clube da Itália. Como não participará da atual edição do torneio, a equipe italiana poderá ver o Cruzeiro levantando sua quarta taça e empatando em número de conquistas. Raposa e Bolívar (ARG) serão os representantes sul-americanos na competição.

Na última temporada, o time de Marcelo Méndez conquistou tudo o que disputou: Campeonato Mineiro, Superliga Masculina 2016/17, Copa do Brasil, Campeonato Sul-Americano, Mundial de Clubes e Supercopa. Nesta temporada, perdeu a final da Copa do Brasil para o Taubaté, mas levantou taças do Campeonato Mineiro pela oitava vez seguida, do Sul-Americano e da Supercopa.

Para jogar o Mundial de Clubes, o Cruzeiro deu uma pausa em sua participação na Superliga Masculina 2017/18. A equipe mineira deixou o torneio nacional em "stand-by" na primeira colocação, com 30 pontos, mas vê de perto o vice-líder Sesc RJ com 28 e um jogo a menos. Como o clube carioca joga contra o Sesi-SP no sábado (16), às 20h, o Cruzeiro poderá perder a liderança estando na Polônia, à espera, talvez, da final de domingo.

O time titular do Cruzeiro terá Nico Uriarte, Evandro, Leal, Filipe, Isac, Simon e Serginho (líbero). Para o ponteiro Filipe, a disputa do Mundial será especial em dose dupla. O atleta se lesionou na edição do ano passado e teve que dar lugar ao jovem Rodriguinho, mas voltou e será o capitão do time na edição deste ano.

“As melhores equipes do mundo estão aqui e cada jogo vai ser decidido no limite, no detalhe. Esse Mundial é mais um desafio pessoal para mim também, agora com essa nova função de liderar o time. Nós vamos fazer o nosso melhor, sabendo o quanto os jogos serão difíceis. Espero que dê tudo certo para nós e que a gente possa fazer um ótimo torneio. Nosso grupo tem uma força muito grande, já passou por tanta coisa e a gente não perde essa sede, essa fome de vencer. Temos que entrar com tudo, fazer o nosso melhor e buscar mais um título para o Brasil e para a nossa torcida”, disse.

No ano passado, o Cruzeiro venceu o Zenit Kazan, da Rússia, por 3 sets a 0 e levou o Mundial em casa. A equipe celeste bateu pela segunda vez consecutiva os russos na decisão, equipe que está presente mais uma vez no torneio. O time mineiro fará sua estreia no dia 12, terça-feira, conta o Lube Civitanova, às 17h30 (de Brasília).

Elenco do Cruzeiro para a disputa do Mundial

Levantadores: Nico Uriarte, Fernando Cachopa e Rhendrick Resley

Opostos: Evandro, Alemão e Robert

Ponteiros: Leal, Filipe, Rodriguinho, Pablo e Lucas Kehl

Centrais: Simon, Isac e Eder Levy

Líberos: Serginho e Lucas Batista

Lube Civitanova

O voleibol italiano dominou o Mundial de Clubes por anos. De 1989 a 2012, foram disputadas oito edições do torneio, todas elas vencidas por clubes da Itália: Trentino (quatro vezes), Gonzaga Milano (duas vezes), Porto Ravenna Volley (uma vez) e Pallavolo Parma (uma vez). No entanto, o Sada Cruzeiro quebrou essa hegemonia em 2013, quando levantou seu primeiro troféu. Em 2014, foi a vez do Belogore Belgorod, com o clube celeste voltando a vencer em 2015 e 2016.

Com tudo isso, um italiano em 2017 promete tentar recolocar o vôlei de seu país no ponto mais alto do pódio do Mundial: o Lube Civitanova. Desde quando o Sada quebrou a soberania da Itália em Mundiais, as melhores campanhas de italianos foram em 2013 e 2017, com terceiro lugar do Trentino em ambos os casos.

O Lube Civitanova chega ao Mundial com a conquista do Campeonato Italiano deste ano. Na temporada 2017/18, que está acontecendo, o time lidera o torneio nacional com 31 pontos, um a mais que o segundo colocado, Perugia. Além da conquista do Italiano de 2017, o Civitanova também venceu a competição em 2006, 2012 e 2014 e 2017, além de somar cinco títulos na Copa Itália (2000/01, 2002/03, 2007/08, 2008/09) e quatro Supercopas.

O técnico do Civitanova é Giampaolo Medei, que começou sua carreira no próprio clube ainda em 1994, mas com as equipes juvenis. Depois de passar por outras equipes do vôlei italiano, o treinador chegou ao grupo profissional do Civitanova em maio deste ano. Medei também passou pela Seleção Italiana, com a qual foi vice para o Brasil na Olimpíada de 2016 na condição de auxiliar do técnico Gianlorenzo Blengini.

Algumas peças do time italiano são bastante renomadas, como o levantador norte-americano Micah Christenson e o ponteiro cubano naturalizado italiano Osmany Juantorena. Ainda, o líbero titular do elenco, o francês Jenia Grebennikov, é considerado um dos melhores do mundo na posição.

Zaksa Kedzierzyn-Kozle

Campeão polonês, o Zaksa Kedzierzyn-Kosle garantiu vaga direta no Mundial de Clubes para ser o representante do país anfitrião no torneio. Estreante na competição, o Kedzierzyn-Kosle participa pela primeira vez do Mundial na tentativa de garantir o primeiro título de uma equipe da Polônia na história do campeonato interclubes.

Uma das equipes mais antigas da Polônia, o Kedzierzyn-Kosle é datado de 1947, completando, portanto, seis décadas de existência em 2017. A equipe teve pouco protagonismo longe de casa, com um quarto lugar na Liga dos Campeões da Europa de 2002/03, além de uma prata e um bronze na Taça Challengem, terceiro maior torneio interclubes do continente europeu.

A equipe polonesa venceu a liga nacional sete vezes (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2016, 2017) e ficou com o vice em outras quatro oportunidades (1997, 1999, 2011, 2013). Ainda, levou a Copa da Polônia seis vezes (2000, 2001, 2002, 2013, 2014, 2017).

O técnico do Kedzierzyn-Kosle é o italiano Andrea Gardini, que atuou como central quando atleta. O ex-jogador ajudou seu país na prata de 1996 nos Jogos Olímpicos, além do bronze em 2000 na mesma competição. Gardini foi auxiliar-técnico na Seleção Polonesa e chegou ao Kedzierzyn-Kosle neste temporada.

Um dos destaques do time polonês é o levantador francês Benjamin Toniutti, que esteve com a França na Olimpíada do ano passado. No currículo, Toniutti tem quatro edições do Campeonato Francês, uma do Campeonato Alemão e outra da Copa da Rússia.

Sarmayeh Bank

Outra equipe que participa do Mundial de Clubes pela primeira vez é o iraniano Sarmayeh Bank. A equipe foi fundada em 2015 e chega ao torneio na Polônia como campeã asiática. Desde quando criada, e equipe venceu as edições do Campeonatos Iraniano dos quais participou, além do Campeonato Interclubes da Ásia em 2016 e 2017.

O time iraniano não é o favorito do grupo, mas aparece como uma força interessante. O time é praticamente uma base da seleção do Irã, tendo, por exemplo, os levantadores Saedi Marouf e Mehdi Mahdavi, o oposto Shahram Mahmoudi, os centrais Mohammad Mousavi e Mostafa SharifatMostafa Sharifat e ainda os ponteiros Mojtaba Mirzajanpour, Farhad Ghaemi e Alireza Mobasheri.

Tabela do grupo A

Terça – 12/12

14h30 (de Brasília) - Zaksa Kedzierzyn-Kosle x Sarmayeh Bank

17h30 (de Brasília) - Sada Cruzeiro x Lube Civitanova

Quarta – 13/12

14h30 (de Brasília) - Zaksa Kedzierzyn-Kosle x Lube Civitanova

17h30 (de Brasília) - Sada Cruzeiro x Sarmayeh Bank

Quinta – 14/12

14h30 (de Brasília) - Sada Cruzeiro x Zaksa Kedzierzyn-Kozle

17h30 (de Brasília) - Lube Civitanova x Sarmayeh Bank

Sábado – 16/12

Semifinais

Domingo – 17/12

Final