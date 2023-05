El Grana intentará volver a sumar tras caer en La Plata

En tan solo unas horas el Granate recibirá en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez a Newell's Old Boys. El duelo por la fecha 17 de la Liga Profesional 2023 comenzará a las 21:30 y el árbitro del enfrentamiento será Pablo Dóvalo. La televisacion estará a cargo de ESPN Premium y la TV Pública.

Por un lado, el Grana llega de perder 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Durante la primera parte no se encontró para nada cómodo en el partido, pero con el correr del tiempo el equipo mejoró y tuvo varias ocasiones para convertir, pero finalmente no pudo hacerlo. Llegando al final Maximiliano Comba cabeceó hacia el arco de Lucas Acosta y para sorpresa de todos el arquero no logró controlar la pelota y se le escurrió de las manos marcando el único tanto de la noche. Con este resultado Lanús se ubicó en el 9º puesto de la tabla con un total de 25 puntos.

El equipo de Gabriel Heize viene de una victoria por 2-0 ante Arsenal de Sarandí. El encuentro pudo ser para cualquiera pero Ramiro Sordo fue el encargado de abrir el marcador y también, sobre el final, ampliar la diferencia para quedarse con los tres puntos. Por el momento la Lepra se encuentra con 23 puntos en el puesto 12 de la tabla general.

Acompañando a Dóvalo en el arbitraje estarán como asistentes Hugo Páez y Pablo Acevedo, mientras que Sebastián Bresba será el cuarto árbitro. Además en el VAR se encontrará a Silvio Trucco junto a Lucas Germanotta como colaborador.

Posibles formaciones

El conjunto local sufrió varias bajas por lesión en su último encuentro, por eso el DT está obligado a realizar cambios en el equipo. En principió Lautaro Acosta y Franco Troyansky no estarán disponibles y en su lugar jugarán Raúl Loaiza y Pedro de la Vega. Además el lateral izquierdo Brian Aguirre sufrió un esguince de tobillo y sería reemplazado por Juan Sánchez Miño. La duda está en si Diego Braghieri, que salió con una molestia en la zona cervical el último partido, será sustituido o no por Felipe o Brian Aguilar.

La Lepra, pese a que el miércoles jugará contra Blooming por Copa Sudamericana mantendrá su equipo más fuerte en cancha. Para está ocasión Heinze recupera al defensor Gustavo Velázquez tras ausentarse tres fechas por lesión. Existe la posibilidad que se juegue con línea de cinco e ingresaría Jherson Mosquera como lateral derecho, en lugar de Armando Méndez, quien no viajó por el cupo de extranjeros ante la vuelta del paraguayo Velázquez. Las posiciones restantes parece que serán ocupadas por los mismos que jugaron ante Arsenal.

Probable formación de Lanús

Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Cristian Lema, Brian Aguilar o Felipe Aguilar y Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte, Raúl Loaiza y Franco Orozco; Leandro Díaz y Pedro de la Vega.

DT: Frank Kudelka.

Probable formación de Newell's

Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Guillermo Ortiz, Willer Ditta y Bruno Pittón; Cristian Ferreira, Juan Sforza, Iván Gómez y Marcos Portillo; Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

DT: Gabriel Heinze.

Convocados por Kudelka (foto: @clulanús)

Convocados por Heinze (foto: @newells).

Historial

El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue en agosto del año pasado por la jornada 14 de la Liga Profesional 2022. El conjunto rosarino se llevó la victoria por 2-0 en el "Coloso". En cuanto al historial general, Lanús le lleva una ventaja de siete partidos ganados sobre Newells.

Partidos disputados: 110

Lanús ganó 43

Newells ganó 36

Empataron 31