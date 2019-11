Líderes na Premier League, Chelsea e Tottenham duelam por vaga na final da Copa da Inglaterra

Quatro pontos separam o Tottenham do líder Chelsea na Premier League. Faltando seis jogos para o fim da principal liga nacional do mundo, as equipes trocam a fita neste sábado (22), quando duelarão por uma vaga na grande decisão da Copa da Inglaterra (FA Cup). O lendário Estádio de Wembley será palco de um dos confrontos mais aguardados deste ano, que tem início às 13h15 (horário de Brasília).

Pela competição mais antiga do futebol mundial, os times londrinos já se encontraram em um total de onze oportunidades: são cinco vitórias para os Blues, dois empates e quatro triunfos para os Spurs.

O último enfrentamento entre ambos aconteceu em 2012; com gols de Lampard, Drogba, Malouda, Ramires e Juan Mata, o Chelsea massacrou o adversário e venceu por 5 a 1, com Gareth Bale descontando para o Tottenham. Na sequência, os Blues conquistaram o título da competição naquele ano, vencendo o Liverpool na grande final pelo placar de 2 a 1.

Sem Cahill, Chelsea quer deixar derrota para o United de lado e avançar à decisão

Enfrentando o momento mais irregular desde a chegada de Antonio Conte, o Chelsea quer se manter vivo na Copa da Inglaterra. Pela Premier League, a vantagem na ponta - que já foi superior a dez pontos, caiu para quatro na reta final do campeonato inglês.

Na última rodada da PL, os Blues foram dominados pelo seu ex-treinador José Mourinho e sucumbiram perante o Manchester United em Old Trafford. Para Conte, a pressão após o resultado aumentou, mesmo agora enfrentando outra competição.

"Eu prefiro lutar pelo título e ter a pressão em vez de não lutar pelo título e ficar calmo com a minha família e não estar brigando por nada. Temos sorte de ter essa pressão. Na última temporada, o Chelsea ficou em décimo lugar e não teve essa pressão. Temos que jogar, manter a calma e ser felizes", avaliou o treinador italiano.

Conte terá importantes desfalques neste sábado: lesionado, Courtois é dúvida; doente, o zagueiro Cahill não enfrenta o Tottenham. A boa notícia é que Hazard está confirmado e o belga quer aproveitar a atmosfera do Wembley para avançar à final.

"Wembley é um grande estádio, um dos melhores do mundo e que recebe grandes jogos. Precisamos brilhar para jogar lá. A FA Cup é uma grande competição na Inglaterra, é a mais antiga do mundo. Já cheguei até a semifinal, mas ainda não tive a chance de chegar a final e levantar o troféu", comentou o camisa 10.

Conte terá seu camisa 10 à disposição; Hazard nunca venceu a FA Cup | Foto: Kieran Galvin/Nurphoto via Getty

Apesar de ótimo momento, Tottenham joga favoritismo para o Chelsea

Passando pelo momento mais positivo na atual temporada - são sete vitórias seguidas na Premier League, o Tottenham quer levantar um caneco em 2016. Além do Campeonato Inglês, a própria Copa da Inglaterra seria uma conquistante importante para a história dos Spurs.

Apesar da grande fase, o treinador Mauricio Pochettino tratou de jogar o favoritismo para os atuais líderes da Premier League. "Se tem um favorito no confronto, é o Chelsea. Eles estão no topo da tabela da Premier League e tem jogadores experientes e um ótimo treinador. Estamos falando sobre um grupo que, nos últimos cinco anos, ganhou competições europeias, Copas do Mundo, e um técnico que ganhou o título na Itália", destacou Poch.

Fator principal apontado pelo comandante, a experiência do lado azul de Londres pode pesar a favor do adversário, que conta com nomes rodados e vencedores como Fàbregas e Pedro, campeões da Copa do Mundo pela Espanha em 2010, além do próprio Antonio Conte, tricampeão da Serie A.

"Eles têm mais experiência. Mas estamos em um bom momento também. Estamos motivamos e é importante para nós desafiar essa equipe. Veremos, mas é importante aproveitar o jogo. Precisamos sentir a felicidade. É uma competição importante e vamos lutar contra a melhor equipe da Inglaterra", finalizou o técnico argentino.

O principal desfalque dos Spurs para a partida deste sábado é o lateral-esquerdo Danny Rose; além do jogador, Lamela, Winks, Vorm e Carter-Vickers não estão em condições de jogo.