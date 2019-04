Com desfalque de Mário Fernandes, Rússia convoca 28 atletas para amistoso contra Brasil

A Federação Russa de Futebol anunciou na manhã desta segunda-feira (12) a convocação de 28 jogadores para os amistosos da Seleção sede da Copa do Mundo contra o Brasil e França nos dias 23 e 27 de março.

O técnico da Seleção Russa, Stanislav Cherchesov, não poderá contar com o lateral Brasileiro naturalizado Russo Mário Fernandes, o qual sofreu uma lesão muscular e será desfalque por cinco semanas.

Alguns jogadores de destaque ficaram de fora da última convocação antes da lista oficial para a Copa do Mundo, como o goleiro brasileiro Guilherme, titular do Lokomotiv e Igor Denisov, meia de 33 anos companheiro de equipe de Guilherme, a não convocação dos dois jogadores foi por opção do técnico Cherchesov.

A Rússia está com três amistosos marcados antes da estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, primeiro será no próximo dia 23, contra a Seleção Brasileira no estádio da final do Mundial, Luzhniki, em Moscou. Em seguida os Soviéticos recebe em São Petersburgo a Seleção Francesa no dia 27 de março. Os Russos voltam a campo no dia 4 de junho em amistoso contra Turquia, também em casa.

Rússia e Brasil se enfrentaram apenas cinco vezes na história e os Brasileiros levam larga vantagem com três vitórias e dois empates e nenhuma derrota. As duas equipes já se encontraram em Copa do Mundo, em 1994, os Brasileiros venceram os adversários por 2 a 0, e terminaram o mundial daquele ano sendo campeão.

Confira a lista dos convocados pela Rússia:

Goleiros: Igor Akinfeev, Vladimir Gabulov, Andrei Lunev e Alexander Selikhov.

Defensores: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov, Yuri Zhirkov, Igor Smolnikov, Vladislav Ignatiev, Dmitry Kombarov, Ilya Kutepov, Roman Neustetter, Konstantin Raush e Andrey Semenov.

Meias: Denis Glushakov, Roman Zobnin, Alexander Samedov, Alexander Golovin, Alan Dzagoev, Alexander Erokhin, Daler Kuzyaev, Anton Miranchuk, Denis Cheryshev e Anton Shvet.

Atacantes: Anton Zabolotny, Alexander Kokorin, Alexei Miranchuk e Fedor Smolov.