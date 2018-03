Spalletti confirma permanência na Internazionale para próxima temporada e fala sobre Rafinha

Google Plus

Luciano Spalletti continua na Internazionale para a próxima temporada. O treinador, que ainda negocia a renovação com o grupo Suning, dono do clube, afirmou nesta sexta-feira (30) que não há motivos para sair da Beneamata no fim da Serie A deste ano. Spalletti também espera manter a boa sequência de resultados e classificar o time para a Uefa Champions League.

"Os problemas contratuais não me interessam. Eu sei que eu vou estar aqui na próxima temporada. Não tenho o menor problemas com isso. Eu gosto de Milão e gosto da Inter. Estou feliz por continuar trabalhando aqui. Mas se não alcançarmos nosso objetivo da temporada [classificar para a Champions League], nós vamos sempre carregar isso conosco", afirmou Spalletti, em entrevista coletiva.

Os rumores sobre uma possível demissão de Spalletti começaram após a saída do coordenador-técnico Walter Sabatini. O executivo se demitiu por "motivos pessoais", na última quarta-feira (28). Spalletti elogiou o antigo coordenador e disse que há ainda muito trabalho pela frente.

"Eu lamento muito por Sabatini porque eu sei o profissional e a pessoa que ele é. Mas a Inter ainda está disputando coisas na temporada e precisamos seguir trabalhando pelo bem comum do clube. Estamos avaliando o nosso mercado de transferências. Temos alguns jogadores de qualidade que pegamos por empréstimo e outros que estão emprestados", ressaltou.

"Kondogbia vem jogando bem no Valencia, mas eles têm opção de compra. Não é algo que dependa de nós. Nagatomo [emprestado ao Galatasaray] e João Mário [emprestado ao West Ham] vêm fazendo partidas interessantes. Gabigol [emprestado ao Santos] tem feito gols, quando diziam que ele não seria capaz disso", completou.

Segundo Spalletti, Rafinha quer seguir na Inter (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Spalletti ainda revelou que o meia Rafinha Alcântara, contratado por empréstimo junto ao Barcelona na última janela de transferências, pretende continuar no clube italiano. "Já o Rafinha demonstra querer ficar com a gente. Então, temos muito a analisar", concluiu o treinador.

Enquanto não assina o novo contrato, Spalletti e a Internazionale se preparam para o jogo deste sábado, às 10h, contra o Hellas Verona, no Giuseppe Meazza. A Beneamata precisa vencer o time veronês para abrir distância da quinta colocada Lazio, que tem um ponto a menos. Já o Hellas segue a luta desesperada para não cair à segunda divisão.