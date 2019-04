Real Madrid encara lanterna Málaga para retornar à terceira posição

Partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Málaga e Real Madrid, no estádio La Rosaleda, em Málaga

Neste domingo (15), o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol, após uma emocionante classificação contra a Juventus na Champions. Pela frente tem o Málaga no estádio La Rosaleda, na Andaluzia. A partida é válida pela 32ª rodada e começa às 15h45.

Na última rodada, no final de semana passado, os donos da casa foram derrotados pelo Deportivo La Coruña, em um duelo direto contra o rebaixamento. O resultado manteve a equipe com 17 pontos, amargando a última posição.

Os merengues também vêm de um resultado não muito bom, apesar de não terem muitas pretensões na competição. O empate com o Atleti permitiu que o Valencia tomasse a terceira posição, que pode ser retomada já nesta rodada.

Para manter o sonho vivo

A situação não é fácil para o Málaga. O time encontra-se a 14 pontos de sair da zona de rebaixamento e, com apenas sete rodadas por disputar, tem o seu descenso praticamente decretado. Mesmo assim o técnico José González segue sonhando.

Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que "é preciso continuar com a mesma fé e o mesmo profissionalismo. Devemos nos agarrar à dignidade, ao orgulho de cada um, lutar até o final da temporada".

O time albiceleste conquistou apenas 3 vitórias diante de sua torcida e José espera contar com a sorte para ter melhores resultados: "Eu repeti muitas vezes, não temos tido sorte e nem merecemos tanto azar. Logicamente não merecemos ser os últimos", enfatizou.

Treinamento do Málaga | Foto: Divulgação/Málaga CF

O suspenso Luis Hernández se junta a González, Recio, Juanpi e Peñaranda como indisponíveis para o jogo, dando uma dor de cabeça ainda mais para José armar a equipe.

- Provável escalação: Roberto; Rosales, Torres, Miquel, Ricca; Iturra, Lacen, Lestienne, Chory; En-Nesyri, Rolan

Time misto de olho na Champions

A partida contra a Juventus exigiu demais física e psicologicamente do time madridista, que agora precisa rodar o elenco com cuidado para que os jogadores estejam prontos para os jogos finais da UCL, única competição com possibilidade de título.

Com isso, Zinedine Zidane deve escalar uma equipe alternativa para esta partida, mesclando jogadores que não atuaram na quarta-feira passada e os que não jogaram todos os 90 minutos.

Preparação merengue em Valdebebas | Foto: Divulgação/Real Madrid CF

A entrevista do francês foi baseada no jogo contra a Juve, mas em poucas palavras falou sobre o adversário deste domingo: "Eles estão em últimos, mas não merecem. Vendo seus jogos, surpreende sua posição na tabela. Vamos para vencer, será difícil e eles darão o máximo, precisamos estar preparados para somar pontos", declarou.

Cristiano Ronaldo, Kroos e Marcelo provavelmente serão poupados e Nacho, machucado, continua de fora.

- Provável escalação: Navas; Achraf, Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Asensio; Bale, Benzema

Histórico

Até hoje foram disputados 81 confrontos entre as equipes, com 10 vitórias do Málaga, 19 empates e 52 vitórias do Real Madrid. Na Andaluzia, em 39 jogos, os mandantes venceram 10, empataram 11 e perderam 18. A última vitória foi em dezembro de 2012, quando Isco ainda atuava pelo time andaluz e chegou a marcar um gol, com Roque Santa Cruz fazendo outros dois. Sanchez contra e Benzema descontaram para os merengues.

Arbitragem

O basco Ricardo De Burgos Bengoetxea tem a missão de comandar o duelo, auxiliado pelo catalão Javier Aguilar Rodriguez e pelo também basco Jon Núñez Fernández.