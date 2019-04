Sem Guerrero, com Cueva: Peru divulga lista de 24 pré- convocados para Copa do Mundo

Na manhã desta quarta-feira (16), a Seleção Peruana divulgou uma lista de 24 atletas pré-convocados para a Copa do Mundo, na Rússia. Um jogador ainda terá de ser cortado pelo técnico Ricardo Gareca até o dia 4 de junho, quando todas as seleções precisam enviar a lista final, com 23 jogadores, à FIFA.

O nome do atacante Paolo Guerrero, do Flamengo, não apareceu na pré-convocação da seleção peruana. O jogador teve a suspensão por doping ampliada de seis para 14 meses, após testar positivo para benzoilecgonina. O atacante cumpriu a punição inicial e voltou a campo neste mês, porém a decisão do TAS o obriga a ficar fora por mais oito meses.

Por outro lado, Christian Cueva, do São Paulo, e Miguel Trauco, do Flamengo aparecem na lista, e são alguma das apostas da equipe peruana.

Reserva na maior parte dos Jogos do São Paulo, sob o comando do técnico Diego Aguirre, Cueva foi liberado para acompanhar o nascimento do filho, no Peru e só deve voltar ao time paulista após a Copa do Mundo.

Alguns dos convocados já treinam no Centro de Treinamento da federação peruana, em Lima, já de olho nos amistosos de preparação antes do Mundial. O Peru enfrenta a Escócia, no dia 29 de maio e a Arábia Saudita, no dia 3 de junho. A estreia será no dia 16 de junho, diante da Dinamarca, em Sarandi, às 13h (de Brasília). No dia 21, enfrenta a França, em Samara e encerra a participação na fase de grupos contra a Austrália, no dia 26, em Sochi.

Confiram a lista dos pré-convocados:

Goleiros: Carlos Cáceda (Deportivo Municipal-PER), José Carvallo (UTC Cajamarca-PER), Pedro Gallese (Veracruz-MEX)

Defensores: Luis Abram (Vélez), Luis Advíncula (Lobos BUAP-MEX), Pedro Aquino (Lobos BUAP-MEX), Miguel Araújo (Alianz Lima), Wilder Cartagena (Veracruz-MEX), Aldo Corzo (Universitário-PER), Christian Ramos (Veracruz-MEX), Alberto Rodríguez (Junior Barranquilla), Anderson Santamaría (Puebla-MEX), Miguel Trauco (Flamengo)

Meio-campistas: Christian Cueva (São Paulo), Paolo Hurtado (Vitória de Guimarães) , Nilson Loyola (Melgar-PER), Sérgio Pena (Granada-ESP), Yoshinaka Yotún (Orlando City), Renato Tapia (Feyenoord)

Atacantes: Raul Ruidíaz (Monarcas Morelia-MEX), Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscou), Edison Flores (Aalborg-DIN) e Andy Polo (Portland Timbers)

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (16), o técnico Ricardo Gareca lamentou e clamou pela reversão da punição de Paolo Guerrero da Corte Arbitral do Esporte (CAS). A suspensão tirou o capitão da equipe Peruana da Comissão do Mundo da Rússia.

"Acreditamos que a suspensão é totalmente injusta. Acho que a FIFPro deveria se pronunciar. Isso não tem sentido, de alguma maneira é preciso reverter. É algo que precisa ser revisado com urgência", disse o treinador