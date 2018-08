Inter de Milão acerta com atacante Keita Baldé, do Monaco

Enquanto a novela Luka Modric não se encerra, a Inter de Milão segue a busca por reforços em outros setores do campo. Desta vez, a equipe acertou com Keita Baldé, atacante de 23 anos, do Monaco. A negociação se dá por um contrato de empréstimo válido por uma temporada, estimado em 5 milhões de euros, com opção de compra por € 30 milhões. A informação é do jornalista Gianluca di Marzio, da Sky Sports, da Itália.

O jogador retorna ao território italiano após uma temporada na França, onde obteve destaque na liga local, marcando oito gols e fazendo 11 assistências, em 33 jogos. Na última janela de verão, o Monaco investiu cerca de 30 milhões de euros no jogador, que estava na Lazio, onde foi revelado. No clube francês, o senegalês recebeu mais oportunidades pelos lados do campo, no entanto, também pode atuar pelo centro do ataque.

As boas aparições na Ligue 1 foram coroadas com a convocação para a Copa do Mundo ao fim da última temporada, defendendo Senegal. No torneio, participou de 80 minutos do confronto diante da Colômbia, quando sua equipe saiu derrotada por 1 a 0, gerando a eliminação precoce na fase de grupos da competição.

Baldé chega para ser o oitavo reforço da Inter, em movimentada janela de transferências que girou cerca de 72,5 milhões de euros, exceto o valor investido no atacante, até então. Ao todo, foram contratados: De Vrij (zagueiro), Ivan Vrsaljko (lateral), Federico Dimarco (lateral), Asamoah (lateral/meia), Nainggolan (meia), Politano (atacante) e Lautaro Martinez (atacante).