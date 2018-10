CR7 passa em branco, mas Juventus vira sobre Chievo nos acréscimos na estreia da Serie A

A temporada da Serie A 2018 2018/19 oficialmente começou neste sábado (18) com a Juventus entrando em campo para dar o pontapé inicial na competição. A Vecchia Signora foi até o estádio Marcantonio Bentegoni enfrentar o Chievo, na estreia de Cristiano Ronaldo com a camisa bianconeri.

Os visitantes tiveram uma vitória suada frente ao Chievo. Khedira, abriu o placar logo nos minutos iniciais e Stepinski igualou para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Chievo ainda virou com Giaccherini de pênalti, mas os juventinos buscaram a virada com Bonucci, reestreando pela Juventus marcando o gol de empate e Bernardeschi decretando a virada nos acréscimos.

A partida mal tinha começado e a Juventus já dominava as tratativas ofensivas. Com Douglas Costa e Cuadrado bastante procurados pelos lados, os bianconeri incomodavam e chegaram ao gol logo aos 2 minutos. Pjanic lançou falta dentro da área, Chiellini cabeceou e no rebote Khedira emendou o chute que passou por debaixo das pernas do goleiro Sorrentino e morreu dentro do gol.

Mesmo após o gol, a Juve seguiu pressionando, não enfrentava dificuldades em desenvolver jogadas no ataque e logo voltou assustar com CR7. Em contra-ataque, Cuadrado rolou para o gajo no meio da área sozinho, o camisa 7 virou batendo e a bola passou assobiando do lado da trave.

Do lado do Chievo, Radovanovic ainda arriscou chute de fora da área e assustou a defesa juventina que viu a bola assustar Szczesny. Entretanto, após o chute, os donos da casa se animaram e logo chegaram a gol de empate com Stepinski, que aproveitou cruzamento para dentro da área e cabeceou forte para colocar o Chievo de volta ao jogo.

Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo arriscou um petardo de fora da área, mas Sorrentino estava atento e defendeu o chute do português. Enquanto a Vecchia Signora não vivia dias melhores na pontaria, o Chievo contra-atacou e Giaccherini foi derrubado dentro da área por João Cancelo. No pênalti, o mesmo converteu e colocou os donos da casa na frente. 2 a 1.

Atrás do placar, a Juventus se lançou ao ataque e viu Sorrentino travar duelo pessoal com Cristiano Ronaldo, o gajo que era mais procurado pelo ataque. Entretanto, o guarda-redes levou a melhor e executou defesa providencial em um chute cruzado com camisa 7, em seguida, foi a defesa que ajudou travando uma tentativa do atacante.

Com a proposta apenas de se defender, o Chievo recuou e abriu espaço para a Juve seguir pressionando. Mandzukic ainda cabeceou em direção ao gol e mandou para fora, mas a pontaria juventina não viva seus melhores dias.

Após tanto pressionar, os visitantes chegaram ao gol de empate com o reestreante Bonucci, que voltou à Juventus nesta temporada. O zagueiro subiu mais alto em escanteio batido por Bernardeschi e desviou para dentro do barbante.

Mandzukic ainda chegou ao gol da virada da Juventus, mas o árbitro consultou o VAR duas vezes. Uma para validar o gol, que aparentemente tinha sido tirado em cima da linha e na outra para dar mão de Cristiano Ronaldo no lance. O empate perdurava no placar apesar da pressão bianconera.

Nos acréscimos, Alex Sandro fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para dentro da área. Bernardeschi desviou e decretou a virada juventina na estreia do Campeonato Italiano.

Agora, a Juventus volta a campo no próximo sábado (25), onde enfrenta a Lazio no Allianz Stadium. Já o Chievo recebe a Fiorentina em seus domínios no domingo (26).