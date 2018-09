Em jogo truncado, Schalke 04 e Porto ficam no empate na estreia da Champions League

Nesta terça-feira (18), Schalke 04 e FC Porto se enfrentaram pela primeira rodada da UEFA Champions League 2018/2019, pelo Grupo D, que terminou com o empate de 1 a 1. Na Veltins-Arena, a partida teve um primeiro tempo com poucas chances, diferente da segunda metade que definiu o placar da partida. Os gols foram marcados por Embolo e Otávio.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

No primeiro tempo o jogo foi bem equilibrado com as equipes indo ao ataque e as defesas bem posicionadas. A primeira oportunidade foi dos visitantes, após o pênalti cometido por Naldo que tocou a mão na bola. Aos 13 minutos, Alex Telles bateu a penalidade no canto direito e o goleiro Ralf Fährmann foi certeiro na bola evitando o gol do Porto. O Schalke tentou a resposta no minuto seguinte com Naldo que tentou o passe em profundidade para Uth, mas foi assinalado impedimento.

Os donos da casa cresceram na partida, tiveram uma grande chance aos 27’, Suat Serdar chutou de fora da área, mas teve a finalização defendida por Iker Casillas. A partir dos 30’ até o final da primeira metade não teve nenhuma oportunidade clara de gols para as equipes, terminando assim com o placar inalterado.

O começo do segundo tempo foi repleto de faltas de ambos os times. O Porto teve uma boa chance aos 54 minutos com Vincent Aboubakar cabeceando dentro da área, mas Casillas defendeu. Logo depois, aos 57’, o Schalke teve oportunidade perdida com Alessandro Schöpf que chutou de fora da área mandando para longe.

O primeiro gol só foi sair aos 64 minutos, com Breel Embolo marcando para os azuis reais. Em roubada de bola no campo de defesa o time alemão partiu para o contra-ataque, na entrada da grande área Weston McKennie cruzou para Embolo na esquerda finalizar e abrindo o marcador. Dez minutos depois, o árbitro Jesús Gil Manzano marca novamente uma penalidade controversa para o Porto, em uma falta cometida por Naldo na grande área. Aos 75’, Otávio cobrou o pênalti e dessa vez converteu em gol empatando a partida.

Os donos da casa tentaram reagir, aos 80’, Nabil Bentaleb tentou um passe em profundidade para Guido Burgstaller, mas foi marcado impedimento no lance. O Schalke ainda tentou reverter a situação nos últimos dez minutos regulamentar e nos 5’ de acréscimo, avançando e pressionando os dragões, mas não conseguiram sair do empate dentro de casa.

Com o resultado da primeira rodada, Schalke e Porto estão empatados com um ponto no Grupo D, em segundo e terceiro lugar respectivamente. O primeiro colocado é o Galatasaray com três pontos que venceu o Lokomotiv Moscou, por 3 a 0, deixando a equipe russa em quarto lugar sem pontuação.

As equipes voltam a campo nas respectivas ligas nacionais. Pela Bundesliga, os azuis reais têm confronto duro com o Bayern de Munique no sábado (22), às 13h30 (horário de Brasília), na Veltins-Arena. No mesmo dia, pela Primeira Liga, os dragões jogam contra o Vitória de Setúbal, às 17h, no Estádio do Bonfim.

Na próxima rodada da UCL, os times jogam no dia 3 de Outubro, numa quarta-feira. O Schalke viaja para enfrentar o Lokomotiv Moscou, às 13h55, no Lokomotiv Stadium. Já o Porto recebe o Galatasaray e a partida começa às 16h no Estádio do Dragão.