Após vitória, Lopetegui destaca merecimento do Real Madrid e elogia atuação de Mariano Díaz

Nesta quarta-feira (19), o atual campeão da Uefa Champions League, Real Madrid, estreou na competição diante da equipe da Roma no Santiago Bernabéu. Jogando diante de seus torcedores, os espanhóis deram um show e venceram o time italiano por 3 a 0.

Após a partida, o técnico Julen Lopetegui concedeu entrevista coletiva a imprensa e comentou sobre o desempenho de sua equipe no maior torneio do continente.

"Fizemos um bom jogo contra uma equipe exigente, que no último ano ficou apenas um gol longe da final da Liga dos Campeões, foi um jogo difícil, mas em que fomos apenas credores dos três pontos".

"A partida foi muito exigente. Na segunda parte foi aberto. Isco tem jogado bem em todos os aspectos, com e sem a bola, sacrificando-se. Mas falar de tudo, Modric, Kroos, caso...Todos eles jogaram um ótimo jogo", completou.

O Real chegou ao confronto diante da Giallorossi após um frustrante empate com o Athletic Bilbao na última rodada de La Liga. Apesar do resultado naquela partida, o treinador tem visto uma crescente nos merengues no decorrer dos últimos jogos, mas ainda há necessidade de melhorar.

"A equipe, com quem temos vindo a trabalhar dois meses e meio, está crescendo, mas ainda há muito. Agora a pensar no próximo jogo contra uma equipe muito boa como Espanyol. Temos sempre uma grande solução. Sempre", disse.

Lopetegui também fez questão de exaltar seu grupo, dando os méritos aos jogadores e elogiando o desempenho nos treinamentos. "Bem, eles são muito bons jogadores e eles querem treinar bem, treinar como animais. Isso sempre ajuda a equipe a continuar a crescer, tentando melhorar em todos os aspectos do jogo. Então, nós sentimos o nosso trabalho e eles nos ajudam. Os jogadores são a verdadeira protagonistas", elogiou.

Questionado sobre a situação do goleiro Courtois, que acabou sendo preterido por Keylor Navas, comandante fugiu de polêmicas e tratou o rodízio no gol como algo normal e que a relação entre ambos tem sido profissional.

"Tudo é muito mais natural do que o que você descreve. Tudo é muito mais natural entre os profissionais. Falamos com honestidade, sinceridade, e não há nenhum problema", afirmou.

Os merengues conseguiram um importante resultado, que teve seus dois primeiros gols marcados por Isco e Bale, mas o autor do terceiro tento, Mariano Díaz, foi quem mais chamou a atenção. O herdeiro da camisa 7 entrou na segunda etapa e fechou a goleada nos acréscimos, em um lindo chute de fora da área.

"É o lar de um jogador, um profissional, sabe o que tem que fazer. Ele estava fora, mas aproveitou sua oportunidade e recebeu o prêmio. Se saiu como tem que sair um jogador do Real", declarou.

Agora, Lopetegui já pensa nas próximas partidas, diante de Espanyol e Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Para ele, o show madridista nos próximos desafias pela liga e pelo torneio europeu já começaram.

"Eu sinto que ganhamos três pontos, a melhor parte acabou de começar. É sempre melhor vencer. Mas agora temos que focar no próximo capítulo da Liga dos Campeões e pensar no jogo mais difícil, que é sempre o próximo", finalizou.