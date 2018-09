Hazard marca para o Chelsea, mas Sturridge responde com golaço e busca empate para Liverpool

Chelsea e Liverpool terminaram o clássico, da tarde desse sábado (29), empatados, em 1 a 1, no Stamford Bridge. O jogo, válido pela sétima rodada da Premier League, contou com os gols de Eden Hazard, no primeiro tempo, e Daniel Sturridge, já no fim da etapa final.

Mesmo jogando fora de casa, os Reds começaram o confronto indo pra cima e estabelecendo pressão. Com quatro minutos, Mohamed Salah conseguiu passar pela defesa e finalizar. Porém Kepa defendeu com tranquilidade, sem sustos.

Somente aos 20, os mandantes chegaram pela primeira vez. William, em bom lance, tocou para David Luiz chutar e Alisson, que estava bem posicionado, afastou.

Vivendo grande fase, Hazard abriu o placar da partida, aos 24. Ele mesmo iniciou a jogada, tocando para Kovacic, que devolveu com um lançamento perfeito para o Belga, que arriscou, de perna esquerda, e balançou a rede.

Nos últimos instantes da primeira etapa, o zagueiro Rüdiger evitou o que seria o empate dos visitantes. Salah invadiu a área, driblou Kepa e concluiu pro gol, mas o defensor alemão apareceu e salvou em cima da linha.

Hazard comemora o primeiro gol da partida (Reprodução / Chelsea)

No segundo tempo, a primeira tentativa veio dos Liverbirds, aos 12. Sádio Mané recebeu passe de Roberto Firmino, se livrou da marcação e finalizou rasteiro. O arqueiro dos Pensioners precisou se esticar para conseguir espalmar no canto direito.

Aos 23, Shaqiri, que entrou no lugar de Salah, perdeu grande chance. Robertson cruzou pela esquerda e o suíço acabou desviando errado, jogando à esquerda. Na sequência, Firmino cabeceou forte e David Luiz tirou quase de dentro do gol.

No fim, aos 43 minutos, Daniel Sturridge deixou tudo igual no jogo. Shaqiri tocou para o camisa 15 chutar, na entrada da área, com efeito e com muita curva, marcando um golaço.

Com o resultado, os Reds perderam a invencibilidade na competição, caindo para a terceira posição, com 18 pontos. Os Blues, tem 19 e agora ocupam a vice colocação na tabela, atrás apenas do Manchester City.

Na próxima quarta-feira (03), o Liverpool volta a campo para enfrentar o Napoli, pela fase de grupos da UEFA Champions League. Um dia depois, o Chelsea recebe o Videoton FC, pela Europa League.