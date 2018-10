Dybala desencanta, marca três vezes e comanda vitória da Juventus contra Young Boys

Em dia inspirado de Paolo Dybala, que só havia marcado um gol na temporada até esta terça-feira (2), a Juventus passou fácil pelo Young Boys, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo H da Uefa Champions League. Sem Cristiano Ronaldo, que foi expulso na vitória contra o Valencia na primeira partida, o argentino marcou três vezes e garantiu a vitória dos italianos por 3 a 0, no Allianz Stadium, em Turim.

A Juventus fez uma partida muito segura na primeira etapa. Desde o início, o time da casa se impôs, cedeu poucas finalizações - apenas duas, nenhuma certa -, e criou chances ao natural - oito chutes, cinco na direção do gol. Logo aos cinco, Bonucci deu um lançamento milimétrico da defesa e Dybala, com muita categoria, tocou de primeira para vencer von Ballmoos para abrir o placar em Turim.

Com 58% de posse de bola, a Juventus teve Bernardeschi muito ativo - obrigou von Ballmoos a fazer boas defesa aos 15 e aos 19 -, Cuadrado participando bastante das jogadas de ataque mesmo jogando como lateral e confirmou sua superioridade técnica, mesmo sem ser brilhante. Aos 33, Bernardeschi tocou para a entrada da área, Matuidi bateu forte, obrigou o goleiro a espalmar para frente, e Dybala apareceu bem posicionado para ampliar o placar: 2 a 0.

A segunda parte da partida não teve muitas alterações, com a Juventus superior em finalizações - nove a quatro -, e mais posse de bola ainda, finalizando com 62%, mesmo sem grande intensidade. Aos três, Bernardeschi avançou pelo meio, abriu na direita e Dybala finalizou colocado buscando o terceiro gol, mas carimbou a trave do YB.

Sem forçar, a Juventus ampliou aos 24. Em bela jogada da Juventus no campo de ataque, que envolveu a defesa rival, Mandzukic cavou para a direita, Cuadrado cruzou rasteiro e Dybala apareceu livre na pequena área para tocar para o gol e completar sua tripletta: 3 a 0.

Para facilitar a vida juventina, aos 33, Ali Camara recebeu amarelo após empurrar Dybala na altura do pescoço em uma dividida perto da linha de fundo, e foi expulso. No minuto seguinte, em jogada de habilidade pela direita, Cuadrado invadiu a área e cruzou rasteiro para Khedira, que estava de frente para o gol, mas pegou mal e mandou à esquerda. A Juventus só administrou a vantagem daí para frente, e garantiu sua tranquila vitória.

Com seis pontos, a Juventus lidera o grupo, enquanto o Young Boys está zerado. Manchester United (três pontos) e Valencia (zero) se enfrentam ainda nesta terça-feira (2).

Líderes com 100% de aproveitamento em seus campeonatos nacionais, as duas equipes voltam a campo no sábado (6). Pela Serie A, a Juventus, sete vitórias em sete jogos, visita a Udinese, às 13h. Na Super League da Suíça, o Young Boys, que venceu os nove jogos que fez até agora, recebe o Luzern, às 14h.