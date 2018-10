Com gol de CR7 Juventus bate Udinese fora de casa pelo Campeonato Italiano 

Em jogo válido pela 8ª rodada da Série A, a Juventus venceu a Udinese pelo placar de 2 a 0, no Estádio Friuli, nesse sábado (6) ​. Os gols foram marcados pelo meia Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. ​

Com o resultado, a Velha Senhora chega a décima vitoria em dez jogos na temporada, sendo oito dessas vitorias no Campeonato Italiano. Desta forma, o time alvinegro mantém a liderança com 24 pontos. Já os Zebrette está na 15ª posição, com 8 pontos conquistados.

A partida foi definida já na primeira etapa, o jogo vinha sendo de muita paciência: a Juve trocava passes mas não achava espaço na defesa da Udinese,até que o time teve a primeira chegada perigosa que já seria o gol bianconero, Bentancur começou a jogada com bom passe para Cancelo, e o lateral português deu ótimo cruzamento na cabeça do próprio camisa 30 que só teve o trabalho de empurrar para o gol com bom cabeceio.

Logo após o gol, a estrela do arqueiro Scuffet começou a brilhar quando ele parou uma ótima finalização de Mandzukic da risca da pequena área, três minutos depois desta boa aparição o arqueiro nada pode fazer após um petardo do gajo Cristiano Ronaldo.

A segunda etapa não teve algo que vale o destaque, o time visitantes continuavam dominando a partida e teve algumas chances para ampliar o placar mas não conseguiu graças o grande dia do goleiro Scuffet. Aliás se não fosse o jovem de 22 anos, a partida terminaria em goleada histórica.

Apesar do domínio e das impressionantes 21 finalizações, quem novamente decepcionou foi o meia atacante Paulo Dybala que em seus 66' em campo foi a figura mais sumida no setor ofensivo da equipe de Turim. O jogador esteve menos presente no ataque do que os meios campistas Matuidi e Pjanic. Se o meia quiser uma vaga na equipe titular de Allegri não sera com desempenhos como o de hoje que irá conseguir.

Na próxima rodada da Série A, a Juventus encara o Genoa , no dia 20 de Outubro, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, a Udinese recebe o Napoli, às 15h30 (de Brasília).