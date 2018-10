RB Leipzig aplica goleada histórica no Nuremberg com show de Timo Werner

<p>O <strong>RB Leipzig</strong> não poupou gols ao enfrentar o <strong>Nuremberg</strong> neste domingo (07), pela <strong>Bundesliga</strong>. Jogando na <strong>Red Bull Arena</strong>, os saxões aplicaram uma goleada história de 6 a 0 no time da Baviera com um show de seu principal astro: <strong>Timo Werner</strong>.</p> <p>Os Touros chegam a segunda colocação no campeonato, com 14 pontos, três a menos que o líder <strong>Borussia Dortmund</strong>. Já o Rhumreiche cai para a décima segunda posição, com 8 pontos e tendo a pior defesa entre os 18 times, com 16 gols sofridos.</p> <p>Os dois times voltam a campo após no dia 20, sábado, após a <strong>Data FIFA</strong>. Ás 10h30 (de Brasília), o Leipzig enfrenta o <strong>Augsburg</strong> fora de casa, na <strong>SGL Arena</strong>. No mesmo horário, o Nuremberg recebe o <strong>Hoffenheim</strong> no <strong>Morlock Stadion</strong> no <strong>Morlock Stadion</strong>.</p> <h2>O jogo</h2> <p>O placar foi aberto com apenas 3 minutos de bola rolando, com <strong>Kevin Kampl</strong>. Cruzamento rasteiro na área, a bola bateu em <strong>Margreitter </strong>sobrou para o esloveno, que finalizou colocado e marcou o primeiro gol da partida.</p> <p>O segundo tento não demorou muito para aparecer também. Aos 7 minutos, <strong>Werner</strong> fez boa jogada pelo lado esquerdo, cruzou para <strong>Poulsen</strong>, que girou e bateu na saída do goleiro. Começo avassalador dos Touros e partida irreconhecível do time da Baviera, que não tinha vista a cor da bola ainda.</p> <p>Aos 21, mais um gol dos donos da casa, dessa vez com <strong>Sabitzer</strong>. O meia invadiu a área, recebeu de <strong>Kampl</strong> e chutou sem ângulo na direção das redes. Entretanto, <strong>Bredlow</strong> resolveu dar uma ajuda aos adversários e aceitou, sofrendo o terceiro do Leipzig. Já aos 34, o resultado virou um passeio. Tabela de <strong>Werner</strong> e <strong>Forsberg</strong>, que bateu de fora da área, mas a bola explodiu no zagueiro. Na sobra, Werner ficou com ela novamente e chutou no canto, sem chances para o arqueiro.</p> <p>A etapa complementar não foi muito diferente do que vimos nos 45 minutos iniciais. Já com nove minutos de bola rolando no segundo tempo, o time da casa ampliou a goleada. <strong>Halstenberg</strong> tocou para <strong>Sabitzer</strong>, que mandou um petardo e o goleiro do Nuremberg aceitou mais uma vez. O segundo do camisa 7 e o quinto do Leipzig.</p> <p>Quatro minutos após o lance, veio o sexto. Jogada linda de <strong>Poulsen </strong>pelo lado esquerdo, ele invadiu a área e jogou no meio. <strong>Bredlow </strong>tentou afastar, mas acabou deixando a bola de presente para <strong>Werner</strong>, que estufou as redes.</p> <p>Aos 61, a vida do time bávaro, que já era complicada, se dificultou ainda mais. Autor do sexto gol, Werner fez jogadaça pelo meio, passou por quase toda a defesa e quando entrou na área, foi derrubado por <strong>Leibold</strong>. Sem titubear, o árbitro expulsou o lateral esquerdo. O próprio atacante foi pra cobrança e chutou no meio, mas <strong>Bredlow</strong> conseguiu defender com o pé. No rebote, a bola ficou viva na pequena área e <strong>Poulsen </strong>cabeceou por cima.</p> <p>Ainda deu tempo dos saxões meterem uma bola na trave, já nos últimos momentos da partida. O meia Forsberg cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro <strong>Orbán</strong> testou pro gol, mas a pelota bateu na trave e saiu.</p>