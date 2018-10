Lukaku faz dois e garante vitória da Bélgica sobre a Suíça na Liga das Nações

Carrasco da seleção brasileira na última Copa do Mundo, a Bélgica mostrou sua força jogando em casa e venceu a Suíça, por 2 a 1, no estádio Rei Baudouin. O confronto, válido pela terceira rodada da Nations League, contou com dois gols de Lukaku, para os mandantes, e um de Gavranovic, que descontou para os visitantes.

Primeiro tempo

A primeira chegada foi dos suíços, com pouco mais de um minuto de jogo. Zakaria roubou e tocou para Shaqiri, que tentou o chute colocado no canto direito, mas Courtois, bem posicionado, defendeu. A resposta dos donos da casa veio logo depois, em uma tentativa de Tielemans, que passou a direita da meta.

Mesmo sem o favoritismo, a Suíça se impôs em campo. A Nati tinha mais a posse de bola e controlava o meio campo, ditando o ritmo da partida. Os belgas tentavam atacar a partir do contra ataque rápido e com chutes de fora da área.

Aos 24, em lance pela esquerda, Hazard fez o passe para Yan Carrasco finalizar forte no canto direito e obrigar Sommer a fazer boa defesa. Os Red Devils aproveitaram o bom momento para estabelecer pressão, tentando vários cruzamentos. A defesa afastou as jogadas sem levar sustos.

Nos últimos instantes da primeira etapa o confronto ficou aberto. As duas equipes trocavam passes, mas sem criar chances de gol. Com 44, Mertens pegou firme, mas Sommer segurou sem dar rebote.

Com muita velocidade, Hazard foi um dos destaques da Bélgica no primeiro tempo (Reprodução / Belgian Football)

Segundo Tempo

Aos 10, Xhaka fez bom lançamento na esquerda Zuber chutar cruzado para Shaqiri, que não deu o carrinho para empurrar para as redes. A resposta dos mandantes veio na sequência, com Meunier, que encontrou Lukaku sozinho na área. O atacante pegou forte e abriu o placar.

Com a vantagem no resultado, os Devils passaram a explorar o seu ponto forte, os lances em velocidade. A Nati passou a depender a criação de Shaqiri para poder ameaçar o adversário. Aos 22, o camisa 23 tocou para Xhaka arriscar de fora da área, raspando a trave de Courtois.

Aos 30, após cobrança de falta de Shaqiri na ponta esquerda, Elvedi cabeceou para o meio e Gavranovic, com a perna canhota, venceu o goleiro e empatou o jogo.

Já no fim da partida, Lukaku marcou mais um e colocou os Belgas novamente na frente. A jogada começou com um passe de Hazard para Mertens, que tocou de primeira , matando a defesa, deixando o camisa nove de frente para Sommer. O artilheiro deu um leve toque, que superou o arqueiro e garantiu a vitória para os mandantes.

Como ficou

O resultado deixa os Red Devils na primeira colocação do grupo dois, com seis pontos. Já a Nati permanece com três, e cai para a vice liderança da tabela.

A Suíça volta a campo na próxima segunda-feira (15), às 15h45 (Horário de Brasília), para enfrentar a seleção da Islândia, no estádio Laugardalsvöllur. Um dia depois, no mesmo horário, a Bélgica recebe a Holanda, novamente em casa.