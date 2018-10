Huddersfield dá trabalho, mas Salah decide e Liverpool vira vice-líder da Premier League

Finalizando o dia de Premier League, o Liverpool venceu o Huddersfield Town, por 1 a 0, nesse sábado (20), fora de casa, no John Smith's Stadium. O único gol da partida foi marcado pelo astro do time, o atacante Mohamed Salah.

Primeiro Tempo

No começo do jogo, o time da casa adiantou a sua marcação, não deixando os Reds criarem pressão. Com nove minutos, Van Dijk recuou para Alisson, que tentou dar o chutão pra frente, mas acabou jogando em cima de Depoitre, quase entrando.

Somente aos 23 surgiu a primeira oportunidade da partida, e Mohamed Salah não desperdiçou, abrindo o placar. Em lance pela direita, Shaqiri carregou para o meio e fez um bom passe para o atacante egípcio que, com um leve toque, tirou do goleiro e guardou no canto esquerdo da meta.

A resposta dos mandantes aconteceu sete minutos depois. Após a zaga afastar, Hogg tentou de fora da área e acertou a trave de Alisson, levando muito perigo. Pouco depois, em cobrança de falta de Billing, a bola passou perto, mas foi pra fora.

Os últimos instantes da primeira etapa foram marcados pela ofensividade do Huddersfield. Aos 42, Pritchard apareceu livre nas costas da defesa, tirou do goleiro e balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou a jogada.

Com um leve toque, Salah abriu o placar da partida (Reprodução / Liverpool FC)

Segundo Tempo

A situação do confronto se inverteu depois do intervalo. Foi a vez dos Liverbirds fecharem os espaços e os Terriers criarem os ataques. Em um cruzamento, aos dez, Depoitre subiu mais que a todo mundo e conseguiu cabecear no contrapé do goleiro. Alisson, atento, pulou para fazer a defesa, sem dar rebote.

A tentativa dos Reds veio aos 18, a partir de um vacilo do adversário. Após saída ruim, Sturridge roubou e lançou para Salah, que ficou frente a frente com Lössl e chutou. O lance terminou raspando a trave e saindo, em tiro de meta.

Com o jogo se encaminhando para o final, os elencos foram diminuindo o ritmo. Os visitantes aproveitaram os espaços para trocar passes e administrar a vitória, demorando para concluir as jogadas. Buscando o empate, os mandantes tentavam ameaçar com transições diretas para o ataque, que eram facilmente interceptadas pela zaga.

Como ficou

O resultado faz os Reds assumirem a vice liderança da competição, com 23 pontos, mesmo número do líder Manchester City. Os Terriers tem apenas 3 e continuam sem vencer no torneio, amargando a penúltima posição, atrás apenas do Newcastle.

O próximo desafio do Liverpool será na quarta-feira (24), contra o Estrela Vermelha, em Anfield, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O Huddersfield volta a campo no sábado (27), quando visita o Watford, no Vicarage Road, em mais uma rodada do Campeonato Inglês.