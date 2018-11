Marco Reus marca e garante vitória do Borussia Dortmund contra Wolfsburg 

Na partida entre Wolfsburg e Borussia Dortmund neste sábado (3), na Volkswagen Arena, pela décima rodada da Bundesliga 2018/2019, terminou com a vitória pequena dos visitantes por 1 a 0, marcado por Marco Reus. No primeiro tempo os aurinegros foram superiores e conseguiram abrir o placar. Na segunda metade, as equipes não criaram tantas oportunidades até os 20 minutos finais, quando o jogo ficou mais disputado, porém não conseguiram marcar nenhum gol.

O jogo começou com os visitantes indo pra cima. A primeira chance foi aos quatro minutos, com uma cabeceada de Zagadou após cruzamento de Guerreiro. Os lobos só foram aparecer no ataque aos 10’, Brekalo finalizou de fora da área para o centro do gol, mas Roman Bürki defendeu. Os aurinegros cresceram na partida e mostraram qualidade nas jogadas, diferente do adversário que tentava chegar ao ataque e quando conseguiam ficavam em impedimento.

Aos 27 minutos, o Dortmund abriu o placar. Sancho cruzou dentro da área, Delaney deu um toque com a cabeça para Marco Reus cabecear com tranquilidade na segunda trave e marcar o primeiro gol da partida. Na sequência, os lobos foram atrás do empate com o goleiro Casteels dando um passe em profundidade para Weghorst que se encontrava em posição irregular.

O ritmo de jogo diminuiu e só aos 40’ as equipes voltaram a criar chances. Primeiro foram os lobos, com Brekalo finalizando o pé direito de fora da área, mas a bola passou longe do gol. Depois o aurinegros, numa sequência de escanteios ao 44’, com Reus tendo a sua finalização bloqueada, e aos 45’ com Hakimi chutando para fora. Já nos acréscimos, outra tentativa dos visitantes com Guerreiro tendo sua finalização bloqueada no meio da área.

No segundo tempo, o início foi bastante truncado e faltoso. Aos 52’, Delaney desperdiça uma boa chance de ampliar o placar. Aos 54’, os donos de casa chegaram bem com Brooks, em cabeceio na área, mas a finalização foi defendida por Bürki no centro do gol. As equipes não criaram grandes oportunidades até os 70 minutos.

Aos 72’, os logos levaram perigo com Steffen chutando bem de fora da área, mas a finalização foi defendida. Na sequência, Tisserand também tentou, porém teve seu chute bloqueado. As equipes começaram a se soltar mais em campo para tentarem marcar gols e definir a partida nos 10 minutos finais, fazendo algumas substituições.

Aos 84’, Reus viu uma boa oportunidade e deu um passe em profundidade para Delaney, mas a jogada foi parada devido a posição irregular do dinamarquês. Logo depois, aos 86’, em bola lançada para a grande área, Zagadou puxou a camisa do adversário e os lobos reclamaram pedindo o pênalti. O juiz não deu a penalidade máxima. Os aurinegros ainda foram atrás do segundo gol nos últimos minutos, mas não marcaram. A partida terminou com a pequena vitória dos visitantes.

Com o resultado, o Borussia Dortmund permanece na liderança com 24 pontos, na sua sétima vitória no campeonato. Estão quatro pontos na frente do segundo colocado Bayern de Munique, que empatou a partida contra o Freiburg. Já o Wolfsburg permanece com 12 pontos na 11ª posição.

As equipes voltam a campo na próxima semana. O Borussia Dortmund tem compromisso na terça-feira (6) pela UEFA Champions League, enfrentará o Atlético de Madrid, às 17h (horário de Brasília), no Wanda Metropolitano. Na sexta, o Wolfsburg tem duelo com o Hannover 96, às 16h30, na HDI-Arena. E no sábado (10), os aurinegros tem um grande confronto com o Bayern de Munique, às 14h30, no Signal Iduna Park.