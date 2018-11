Club Brugge afunda Monaco com goleada e assegura primeira vitória na Champions League

Era o confronto entre as duas equipes que até então ainda não haviam pontuado no grupo A da UEFA Champions League. Monaco e Club Brugge duelavam para, além de sair “do zero”, conseguirem adiantar uma vaga nas fases finais da Europa League, já que sonhar com a segunda vaga para o mata-mata da Champions seria uma tarefa bem complexa.

Jogando dentro de casa, no estádio Louis II, o Monaco vinha sob bastante pressão pela péssima campanha no torneio intercontinental e também na Ligue 1, onde ocupa a vice-lanterna da competição, e por essa razão não conseguiu atrair um bom público para a partida contra o tradicional time belga. O time não vencia desde o dia 11 de agosto, o que significam quase trêss meses sem nenhuma vitória nesse hiato. Desde a saída do treinador português Leonardo Jardim e a chegada do badalado Henry, o time simplesmente não conseguiu se encaixar.

No time visitante, a situação não era muito diferente na Liga dos Campeões, apesar da segunda colocação no campeonato da Bélgica. Dentro de campo, Os vermelho e Branco posicionaram-se de forma bem ofensiva para pegar os belgas, com Henry apostando num trio de ataque com Sylla, Falcao, Diop e Chadli um pouco atrás. Já o Brugge vinha com 3 zagueiros, 5 homens de meio-de-campo e apenas 2 atacantes para encarar os franceses fora de casa.

A partida até começou de forma positiva para o Monaco. Aos 6 minutos, Tielemans, o mais ousado no meio-de-campo dos franceses durante todo o jogo, foi quem infiltrou uma belíssima bola para Sylla, que perdeu cara-a-cara com o goleiro do time da Bélgica. E o castigo veio rapidamente. Aos 12 minutos, Ritz se lançou pela direita, o brasileiro Wesley fez um belo corta-luz e Vanaken empurrou a bola com muita liberdade para o fundo do gol.

Não fosse o goleiro Benaglio, em pouco mais de 1 minuto após o tento dos belgas não sai o segundo gol do Club Brugge no chute de Wesley. A fase realmente não era nada boa para o Monaco. Não bastasse a maré de azar, aos 14 minutos de jogo, num chute de longa distância a bola resvalou na mão de Barreca e o juiz viu penalty para os belgas. O próprio Vanaken foi para a bola e fez seu segundo gol no jogo e também o do Brugge. Era um 2 a 0 bem impactante e precoce na partida.

Os vermelho e Branco​ subiram suas linhas, Falcao Garcia teve boa chance e deixou a bola para Tielemans, mas novamente o goleiro Horvath salvou a pele de seus companheiros de equipe. Aos 23 minutos do primeiro tempo, veio outro “baque” para os franceses, desta vez com o atacante brasileiro Wesley, que mandou um chute bem forte no canto de Benaglio e conseguiu fazer o terceiro no time da casa. Era um Azul-Negros completamente avassalador e um Monaco inexpressivo em campo.

E assim o Brugge manteve a bola com tranquilidade até o final da primeira etapa. Sob muitas vaias, Os vermelho e Branco​​ voltaram para seu vestiário contando com uma reviravolta extrema de Henry para botar a equipe novamente nos trilhos.

Na segunda etapa o efeito não surgiu de forma imediata, mas foi uma partida bem melhor para o time da casa, que conseguia ter a posse de bola e infiltrar mais bolas no campo de defesa do time belga. Mas era um time lotado de garotos em campo e, acima de tudo, com pouca experiência na Champions League. Mas como o time principal não se encontrava, era o que Henry poderia tentar direto de seu banco de reservas.

Como solução imediata, o manager francês sacou Falcao Garcia e Benasser para a entrada de Massengo e Gouano, ambos com apenas 17 anos de idade. Se faltava competitividade aos 11 iniciais, a aposta nos garotos era justamente para tentar dar uma nova cara para o time buscar algo a mais em campo com a garra dos promissores atacantes.

Mas parecia que não seria a melhor maneira do Mônaco encontrar o caminho do gol nessa tarde. Nos minutos finais, aos 40 minutos do segundo tempo, o Club Brugge chegou ao 4º gol numa jogada de apenas 3 toques. Rezaei escorou a bola lançada pelo goleiro e encontrou Vormer livre para a entrar na área e marcar. Mais que nunca, o placar mostrou a intensidade que o time belga apresentou durante os 90 minutos.

Agora afundado de vez na crise e sem pontuar na Liga dos Campeões, o time francês terá que encontrar o caminho para voltar a vencer o mais rápido possível para evitar um desastre na liga local e amargar a lanterna no grupo A.