Com show de Mahrez, City vence Watford e se isola na liderança da Premier League

Na tarde desta terça-feira (4), no Vicarage Road, o Manchester City visitou o Watford, em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. O embate terminou com uma vitória dos visitantes pelo placar de 2 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados pelo alemão Leroy Sané (39') e pelo argelino Riyad Mahrez (50'), e o dos donos da casa por Doucouré (83'). Com esse resultado os visitantes ocupam a 1ª posição, com 41 pontos. Já os donos da casa ocupam a 11ª posição, com 20 pontos conquistados.

A PARTIDA

O jogo começou com pressão da equipe de Manchester. Logo no primeiro minuto, David Silva passou do lado esquerdo da área para Sané, que passou para Gabriel Jesus. O atacante recebeu e driblou seu marcador. Mas na hora que ia finalizar, foi travado pela defesa.

Aos 8 minutos, os donos da casa atacavam pela primeira vez. Pelo lado esquerdo, Roberto Pererya cortou o volante Fernandinho e, de pé direito, tentou colocar a bola no canto esquerdo de Ederson. A redonda foi para fora da meta. Dois minutos depois, o City chegava ao ataque. Após falha na saída de bola dos Hornets, Sané tomou a posse da bola e invadiu a área. O alemão tentou surpreender Foster com uma cavadinha, mas o arqueiro foi bem e defendeu o chute.

Com 18 minutos, os visitantes pressionavam ainda mais. Com um passe rasteiro, Fernandinho quebrou as linhas da defesa do Watford e serviu Mahrez. O argelino dominou mas, na hora de concluir para o gol, foi travado por Foster. Nos três minutos seguintes, depois de sobra de bola na entrada da área, Chalobah concluiu para o gol. A pelota parou nas mãos de Ederson.

Nos 30', pelo lado esquerdo da área, Gabriel Jesus driblou Kabasele e, na hora de concluir, foi travado por Foster. O goleiro dos donos da casa garantia o empate da equipe com mais uma excelente defesa. No lance seguinte, Doucouré deixou Deeney sozinho na cara do gol. O centroavante, na entrada da pequena área, chutou com muito perigo para grande defesa de Ederson.

Oito minutos depois, o Manchester City abriu o placar. Do lado direito, Mahrez cruzou para área e Sané, com o peito, colocou a bola no fundo das redes adversárias. 1 a 0 para a equipe de Manchester, que se isola na primeira colocação.

Logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos, mais um gol do City. David Silva tocou para Gabriel Jesus do lado esquerdo. O brasileiro cruzou para trás e, de perna esquerda, Mahrez aumentou o placar da partida. 2 a 0 para os visitantes.

Aos 14 minutos, Mahrez recebeu do lado direito e chutou em direção ao gol. A pelota desviou em Kabasele e quase encobriu o goleiro dos Hornets. Nos 23', Mahrez infernizava os donos da casa novamente. O ponta roubou a bola na defesa e tocou para Gabriel Jesus. O atacante invadiu a área e tentou encobrir Foster, mas colocou a bola pra fora.

Com 28', Deeney toca no lado esquerda da área para Doucouré, que tentou tocar para o gol, mas Ederson defendeu. Aos 36', Mahrez recebeu no lado direito e chutou de canhota para boa defesa de Foster, que evitou o 3 a 0. Três minutos depois, gol do Watford. Depois de cruzamento de Deulofeu, Deeney dividiu com Edeson e a bola sobrou para Doucouré, livre. O volante empurrou para o fundo das redes e colocou fogo na partida. 2 a 1.

Os comandados por Pep Guardiola retornam aos gramados no próximo sábado (8), quando visita o Chelsea, no Stamford Bridge, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Já os Hornets visitam o Everton, no Goodison Park, também pela 15ª rodada da Liga.