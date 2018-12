Após um ano fora dos gramados, Ghoulam celebra retorno e fala em orgulho de jogar no Napoli

No último sábado (8), o Napoli goleou o Frosinone por 4 a 0 e seguiu sua caminhada rumo a busca pela liderança da Série A. O resultado, bastante comemorado pela torcida napolitana, também foi marcado pelo retorno de um jogador especial para a equipe: Faouzi Ghoulam.

O argelino sofreu uma grave lesão em novembro de 2017, em um jogo contra o Manchester City, pela Uefa Champions League. Na ocasião, o jogador rompeu os ligamentos cruzados do joelho e acabou ficando de fora por meses. Porém, neste fim de semana ele retornou aos gramados do San Paolo.

“É um dia muito importante para mim, mas ainda mais importante foi conseguir a vitória. Não foi fácil abordar, já que temos uma partida crucial na Champions League”, disse.

Titular na vitoria, Ghoulam voltou em sua melhor forma, distribuindo duas assistências para os gols de Milik. Além da participação efetiva na goleada, o lateral também recebeu a faixa de capitão após a substituição de Insigne no segundo tempo. Na entrevista pós-jogo, ele não escondeu a felicidade por voltar a vestir a camisa Azzurri.

"Estou aqui há alguns anos, por isso sinto orgulho de usar a braçadeira de capitão e representar esse maravilhoso clube, cidade e torcedores. Sempre vou agradecer ao clube e à equipe médica por ficarem ao meu lado nesse tempo. Lembro-me que meus companheiros de equipe usaram minha camisa no ano passado quando me machuquei e queria agradecer-lhes", declarou.

Apesar de ter sido o destaque da partida, Ghoulam fez questão de citar as estreias de Meret e Younes em Nápoles. A dupla contratada na última janela de transferências entraram em campo pela primeira vez na casa dos napolitanos.

“O importante para mim foi a equipe hoje. Não se esqueça que também foi o primeiro jogo de Alex Meret para o Nápoles e foi ótimo para ele estrear com uma ficha limpa. Amin Younes também teve sua primeira aparição no clube, então esperamos estar todos prontos para jogar nas próximas semanas”, afirmou.



O Napoli tem um compromisso na próxima terça-feira (11), diante do Liverpool, ás 18h (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo A da Uefa Champions League. A equipe lidera, com 9 pontos, mas tem chances de ser eliminada.