Napoli derrota Spal em casa e segue na caça pela liderança da Serie A

Neste sábado (22), o Napoli recebeu a visita da SPAL no San Paolo, em jogo válido pela décima sétima rodada da Série A. Com um gol solitário do zagueiro Raúl Albiol, ainda no primeiro tempo, a equipe Azzurri venceu por 1 a 0.

O resultado permite aos napolitanos se aproximar da Juventus, que lidera com 46 pontos, cinco a mais que o Napoli, mas a Velha Senhora ainda joga nesta rodada. Já a Biancazurri segue na parte debaixo da tabela, com 16 pontos e na porta da zona de rebaixamento.

Ambos os times voltam a jogar no meio da semana, especificamente na quarta-feira (26). A SPAL recebe a Udinese ás 15h no Paolo Mazza, enquanto clube de Nápoles visita a Internazionale ás 17h30, em jogo disputado no Giuseppe Meazza.

A partida começou de forma veloz, mas com tentativas de finalização a longa distância. Primeiro com Rog, ainda no início e depois com as de Zielinski e Ghoulam, mas as três não saíram da melhor forma. Melhor para a SPAL, que tentava sair em contra-ataque.

Os napolitanos conseguiram abrir o marcador já nos acréscimos, antes do intervalo. Em escanteio pelo lado esquerdo, Ghoulam levantou na área e o zagueiro Raúl Albiol cabeceou pro fundo das redes. Gol que deixou a situação do time da casa ainda mais tranquila.

Os visitantes ensaiaram uma pressão na etapa complementar. Já com alguns minutos no segundo tempo, Schiatarella finalizou forte pro gol e Meret foi no ângulo buscar. Grande defesa do jovem goleiro do time de Nápoles.

O tempo foi passando no San Paolo e não havia um esboço de reação por parte da Spallini. Os donos da casa administraram o resultado e saíram com a vitória por 1 a 0.