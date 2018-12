Niko Kovac celebra vitória contra Frankfurt e exalta desempenho do Bayern nos últimos jogos

O Bayern de Munique garantiu mais uma vitória na Bundesliga. Desta vez, o time goleou o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 neste sábado (22), fora de casa na Commerzbank-Arena, pela 17ª rodada. Com dois gols de Ribéry e um de Rafinha, o time de Munique segue em segundo lugar com 36 pontos, atrás do líder Borussia Dortmund, que tem 42. O treinador, Niko Kovac, mesmo com a vitória, pontuou alguns erros e também acertos do elenco no jogo.

"Além dos primeiros 20 minutos, apresentamos um desempenho muito bom. Não atrapalhávamos os marcadores, mas cometemos alguns erros no início, depois colocamos em prática o que havíamos planejado. Nosso jogo de passes foi rápido, com poucos toques para que os nossos adversários não pudessem pressionar-nos. As nossas últimas partidas foram muito boas, é isso que marca o FC Bayern", afirmou o comandante.

Thomas Müller, atacante do Bayern, falou sobre o lance crucial em que perdeu a chance de ampliar o placar para o time visitante. Além disso, ele reiterou a fala do treinador Niko sobre as falhas do time.



"Tivemos pequenos problemas nos primeiros minutos, depois criamos boas chances. O Frankfurt teve um ou dois chutes. Estávamos sem sorte quando acertamos o travessão, infelizmente não consegui me conectar melhor. Nos enfrentamos e tivemos bons movimentos. Não é fácil vencer por 3-0 nesta atmosfera em Frankfurt, isso aumenta a nossa confiança para a segunda metade da época" disse o jogador.

O próximo desafio do Bayern será contra o Hoffenheim fora de casa, na Rhein-Neckar Arena, na sexta-feira (18), às 17h30, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O time também fica de olho no duelo entre RB Leipzig e Borussia Dortmund, que acontece no sábado (19), às 15h30, na RB Arena, já que os bávaros buscam a liderança.