Nainggolan se atrasa em treino e é suspenso por tempo indeterminado pela Inter

Reforço da Internazionale para a atual temporada, Nainggolan não teve um domingo (23) animado. O volante foi suspenso pela diretoria nerazzuri após chegar atrasado no treinamento regenerativo desta manhã, em Milão.

O belga esteve ontem em campo, como titular, no empate em 1 a 1 da Beneamata diante do Chievo Verona, pela décima sétima rodada da Série A. Ele foi substituído pelo técnico Luciano Spalletti na primeira metade do segundo tempo e deve demorar para retornar ao seu posto.

Em nota divulgada em seu site, o clube italiano confirmou a suspensão por tempo indeterminado, mas deu indícios que o jogador não deve entrar em campo na quarta-feira (26), diante do Napoli. O jogo terá grande importância para a Inter, que está na terceira colocação e pode diminuir a distância de oito pontos para os napolitanos, que estão na vice-liderança. Há a possibilidade do belga também ficar de fora do duelo contra o Empoli, na rodada seguinte.

A Internazionale se encontra em terceiro no campeonato italiano, com 33 pontos, enquanto a Azzurri se encontra com 43. A bola rola para o duelo dos times ás 17h30, no San Paolo.