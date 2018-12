Eintracht Frankfurt anuncia retorno do volante Sebastian Rode até o fim da temporada

Nesta quinta-feira (27), o Eintracht Frankfurt anunciou a contratação de Sebastian Rode, ex-Borussia Dortmund, por empréstimo. O volante de 28 anos retorna ao clube no qual teve passagem destacada durante 2010 até 2014.

Rode estava encostado no elenco de Lucien Favre e não vinha sendo aproveitado pelo treinador no BVB. Na semana passado, as águias, por meio do Twitter, anunciaram que estavam interessadas no retorno do jogador, que assinou até o fim da temporada.

Revelado pelo Offenbacher Kickers, o meio-campista saiu logo cedo para o time de Frankfurt, em 2010. Foram 108 jogos pelo clube e cinco gols marcados num período de quatro anos, até que em 2014, acertou sua ida para o Bayern de Munique. Participou do elenco bávaro que conquistou a Bundesliga e a DFB Pokal, mas não se firmou. Em 2016, trocou a Bavária por Dortmund, onde novamente se sagrou campeão da Copa da Alemanha, entretanto, pouco jogou como titular.

O novo reforço do Eintracht Frankfurt só volta aos gramados durante janeiro, assim como o restante do elenco. O Campeonato Alemão está paralisado e só retorna no dia 19, mas antes disso, a equipe germânica vai participar da Flórida Cup e no dia 10, quinta, enfrenta o São Paulo.